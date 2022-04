Opiskelijoiden mielenterveys on kriisissä

Tarvitsemme terapiatakuun sekä riittävästi rahoitetun ja toimivan terveydenhuollon, jossa opiskelijoita ei pompotella luukulta toiselle.

Tänään 13.4. vietettävä opiskelijoiden mielenterveyspäivä on meille Suomen ylioppilaskuntien liitossa (SYL) tärkeä, sillä opiskelijoiden mielenterveys on kriisissä. Huolestuttava osa opiskelijoista on uupuneita, yksinäisiä tai psyykkisesti oireilevia. Vuonna 2021 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) mielenterveyspalveluiden kysyntä kolminkertaistui vuoteen 2020 verrattuna. Tulokset opiskelijoiden mielenterveydestä ovat vuosi vuodelta muuttuneet surullisemmaksi luettavaksi.

Tuore korkeakouluopiskelija on usein ensi kertaa vastuussa itsestään, opinnoistaan, kotitöistään ja ennen kaikkea elämänhallinnastaan. Tämä voi olla suuri haaste itsenäistyvälle nuorelle, jonka pitäisi kaiken tämän keskellä suoriutua mallikkaasti opinnoistaan ja aikuistua.

” Yhteiskunnan on tultava apuun.

YTHS sai mielenterveystyöhön lisäavustusta seuraavalle neljälle vuodelle, mutta kaikki ongelmat eivät ratkea sillä. Mielenterveysongelmien kanssa painiskeleva opiskelija tarvitsee monipuolista tukea. Jos tilanne on paha, saattavat laskut kasaantua ja yleinen elämänhallinta vaikeutua. Jopa kotoa poistumiseen voi syntyä kynnys.

Tukipalveluiden tulee olla riittäviä ja oikea-aikaisia. Yksi puhelinkeskustelu terveydenhoitajan kanssa ei ole tarpeeksi, jos opiskelija ei oireilun vuoksi pysty tapaamaan kavereitaan, suunnittelemaan ja suorittamaan opintojaan tai hallitsemaan talouttaan. Näihin ongelmiin tarvitaan korkeakoulun tukipalveluiden apua, riittävä toimeentulo, aikuissosiaalityötä sekä terveydenhuollon ammattilaisia, joilla on aikaa.

Yhteiskunnan on tultava apuun. Tarvitsemme terapiatakuun sekä riittävästi rahoitetun ja toimivan terveydenhuollon, jossa opiskelijoita ei pompotella luukulta toiselle. Ennen kaikkea meidän on kysyttävä, mikä yhteiskunnassamme on vikana, jos korkeakoulusta valmistuu työkyvyttömyyseläkkeelle eikä työelämään.

Suvituuli Lundmark

Suomen ylioppilaskuntien liiton hallituksen jäsen

