Olen pitänyt suomalaisen koulutusjärjestelmän vahvuutena sitä, ettei peruuttamatonta virhettä voi tehdä: aina saa uuden mahdollisuuden. Vaikuttaa siltä, etteivät kaikki nuoret enää luota tähän.

Usein nuoria puolustetaan sanoen, että he ovat fiksuja ja vastuullisia. Niinhän monet nuoret ovat.

Olen juuri saanut osallistua valvojana ysiluokkalaisten opintoretkelle ja käynyt valloittavia keskusteluja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja historiasta nuorten kanssa. Heillä oli erinomainen yleissivistys ja laaja kiinnostus erilaisia yhteiskunnan ilmiöitä kohtaan.

Ei nuorten tarvitse kuitenkaan olla pikkuaikuisia, jotka suorittavat elämäänsä säntillisesti vanhempien ja opettajien toiveiden mukaisesti. Aivan yhtä arvokas osa nuoruutta ovat hihittely peniksen muotoiselle pastalle, poikakalenterien ihailu ja limuostosretket. Nuoria on kuunneltava ja heidän puolellaan oltava, vaikka he eivät olisikaan fiksuja ja vastuullisia.

Nuoruus itsessään on suojelukohde. Aika, jolloin tärkein tehtävä on omaksi itsekseen kasvaminen, ihan omaan tahtiin. Joillekin prosessi on kivulias. Aina joku eksyy. On sairauksia tai vaikeat vanhemmat.

Luin vastikään filosofi Brian O’Connorin teoksen Joutilaisuus – essee filosofiasta, jossa hän käsittelee eri ajattelijoiden argumentteja joutilaisuutta vastaan. Esimerkiksi Simone de Beauvoirille joutilaisuuteen pakottaminen oli tylsyyttä – tapa estää naisilta itsensä toteuttaminen ja kehittäminen, mielekkäiden asioiden tekeminen.

Suomessa hyvä peruskoulu ja nyt kaikille lankeava toisen asteen koulutus antavat onneksi jokaiselle mahdollisuuden löytää oman juttunsa.

” Nuoruus itsessään on suojelukohde.

Nuori kehittää itseään jatkuvasti, väistämättä. Pelkkä oleilu muiden nuorten kanssa kasvattaa. Tunsin suurta myötäiloa oppilaiden muodostaessa kikattelevan teinilöhökasan, josta puhelimet kohoilivat kuvanottoon. Tuoltahan se nuoruus näyttää: pulppuilevalta. Vapaa leikki on tarpeellista. Olkoon asiaton oleskelu sallittu!

Mutta voi nuoruus näyttää siltäkin, että seisoo syrjässä yksin. Siinäkin voi kasvaa ja kehittyä. Ei ole mitään pakkoa olla samanlainen kuin muut. Havainnointi on nuoruuden olomuoto sekin. Joihinkin aikuisen on vaikea saada kontaktia. Ollaan ikään kuin kotelovaiheessa. Sekin on ihan ok.

Karl Marx ja monet muut ovat ajatelleet, että ihmisen kuuluu olla työteliäs. Laiskuus on tässä ajattelussa ikään kuin yhteisöltä varastamista.

Nuori ei ole laiska, vaikka hän ei joka hetki ahkeroisi aikuisten määräämien tehtävien parissa. Kuten tuntemani ysiluokkalainen Viktoria Tuomasdóttir kirjoittaa: ”Meillä on taipumus olla koko ajan liikenteessä, koulussa, harrastuksissa tai kotona kotitehtävien parissa. Meidän on kuitenkin saatava vetää raja johonkin, ja vaadittava, että saamme elää nuoruutta koulun ja vapaa-ajan muodostamassa tasapainossa.”

Nykynuoret ovat joutuneet koville. Olen pitänyt suomalaisen koulutusjärjestelmän vahvuutena sitä, ettei peruuttamatonta virhettä voi tehdä: aina saa uuden mahdollisuuden.

Vaikuttaa siltä, etteivät kaikki nuoret enää luota tähän. Ensikertalaiskiintiöt korkeakouluihin aiheuttavat rimakauhua. Ylioppilastodistuksen painotus yliopistojen opiskelijavalinnoissa saa nuoret ylisuorittamaan lukiota. Oman asuinalueeni lukioihin pääseminen vaatii yli yhdeksän keskiarvon. Pidän tätä aivan älyttömänä, nuoruutta tuhoavana ilmiönä.

Nuoret itse kertovat riipaisevasti liian pitkäksi venyvistä päivistä, kun läksyjä ja kokeisiin lukua riittää myöhäiseen iltaan. Unen puutteesta, liiallisista vaatimuksista, vaikeuksista jaksaa. Ilo itsessään tuntuukin nyt tärkeältä yhteiskunnalliselta kysymykseltä: miten voisimme vähentää nuorten taakkaa ja lisätä heidän elämäänsä kepeyttä?

Vaatimuksia on hellitettävä, toisia mahdollisuuksia avattava. Kenellekään ei saa tulla sellainen olo, että juna meni jo. Otetaan nuorten mielenterveys vakavasti.

Kirjoittaja on kirjailija.