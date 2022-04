Omalääkärin sijaan ratkaisu voisi olla omatiimi.

Hyvinvointialueiden merkittävimpiä haasteista on ratkaista terveyskeskusten lääkäripula ja luoda perusterveydenhuollon malli, joka tukee hoidon jatkuvuutta. Terveyskeskustyön aliresursointi ja aliarvostus ovat johtaneet jo vuosikymmenien ajan kokeneiden lääkäreiden pakoon terveyskeskuksista samalla romuttaen hoidon jatkuvuuden. Onkin tarpeen korjata työolot tulevaisuuden sote-keskuksissa ja samalla ratkaista hoidon jatkuvuusongelmat. Viime aikojen keskustelussa on jälleen noussut ratkaisuehdotuksena esiin omalääkärijärjestelmä muun muassa perhe- ja peruspalveluministeri Aki Lindénin (sd) suulla.

Emme alan erikoislääkäreinä näe, että vanha omalääkärimalli olisi nykypäivänä ratkaisu terveyskeskusten pulmiin. Terveyskeskustyö on muuttunut valtavasti vuosikymmenten aikana. Monet terveyskeskuksessa hoidettavat asiat vaativat erityisperehtymistä. Yksittäinen lääkäri ei pysty hallitsemaan kaikkea tietoa eikä ole kaikissa tilanteissa paras ammattilainen.

Käytännössä kaikki lääkärit työskentelevät terveyskeskuksissa osana erikoistumistaan yhdeksän kuukauden jakson. Heidän kouluttamisensa on terveyskeskuksille huomattava ja tärkeä työtehtävä. Lääkärin työuran alussa tarvitaan oppia ja rinnalla kulkemista. Koulutusvaiheen lääkärit muodostavat merkittävän vaihtuvan lääkäripoolin. Heidät omalääkärikseen saava kansalainen ei pääse hyötymään hoidon jatkuvuuden kiistattomista eduista.

Yleislääketieteeseen erikoistuvia lääkäreitä on paljon ja heistä meidän tulee pitää kiinni. Myös he tarvitsevat koulutusta. Erikoislääkärikoulutuksen tuore uudistus on lisännyt terveyskeskuksessa tapahtuvan ohjauksen ja arvioinninvaatimustasoa. Osana koulutusta erikoistuvat lääkärit tekevät töitä sairaalassa yhteensä kahden vuoden ajan, mikä myös katkaisee potilas-lääkärisuhteen.

Omalääkäri kuulostaa houkuttelevalta, mutta ei ole realistista järjestää jokaiselle suomalaiselle omalääkäriä, joka toimii hoidon jatkuvuuden kulmakivenä. Ennemmin tämä vaikuttaa poliittisten irtopisteiden kalastelulta. Myös omalääkärit sairastuvat, hoitavat lapsia ja jopa väittelevät. Onneksi hoidon jatkuvuus voi toteutua monilla muillakin tavoin kuin potilas-lääkärisuhteessa.

Ratkaisu voisi olla omatiimi. Tiimi koostuisi 1–2 erikoislääkäristä ja 1–2 koulutusvaiheen lääkäristä, joiden kanssa kanssa työskentelisi hoitajia ja koko terveyskeskuksen moniammatillinen joukko sosiaali- ja terveysalan ammattilaisineen. Tiimi vastaisi tietyn potilasjoukon hoidosta ja tulisi tutuksi paitsi potilaan myös toistensa kanssa.

Hoidon jatkuvuus on nostettava perusterveydenhuollon kantavaksi periaatteeksi. Nykypäivän terveyskeskus ei muodostu omalääkärin yksilösuorituksesta vaan yhteistyöstä, jota tulee vahvistaa. Yhteistyötä ei tule nähdä lääkäriresurssin paikkaajana vaan aidosti eri ammattilaisten erilaisen osaamisen hyödyntämisenä potilaan parhaaksi. Siten pelastamme terveyskeskukset ja turvaamme hoidon saatavuuden.

Tuire Saloranta

yleislääketieteen erikoislääkäri, terveyskeskuslääkäri, Espoo

Sari Kokko

yleislääketieteen erikoislääkäri, terveyskeskuslääkäri, lääkärikouluttaja, Jyväskylä

Soila Karreinen

yleislääketieteen erikoislääkäri, tutkija, Espoo

