Energian hinnan ja elinkustannusten kohotessa verokorotus on hyvä ajatus.

Mielipidesivulla (HS 11.4.) Marja-Leena Lyyra-Kukkonen ehdotti veronkorotusta hyvätuloisille. Tämä on erittäin kannatettava ajatus näinä aikoina, kun energian hinta ja elinkustannukset kohoavat Venäjän toimien seurauksena. Verojen korotus kohdistuisi – toisin kuin kokoomuksen Petteri Orpo on ehdottanut – pelkästään hyvätuloisiin, esimerkiksi yli 3 500 euroa kuukaudessa ansaitseviin, ja vero nousisi jyrkästi ansiotulojen edelleen noustessa.

Olisi myös syytä harkita, että maksettaviin eläkkeisiin asetettaisiin katto: kenenkään ei tarvitse saada eläkettä yli 3 000 euroa (brutto) kuukaudessa. Eläkkeen tulee riittää asumiseen, ravintoon ja välttämättömiin menoihin, ei rahojen sijoittamiseen tai luksuselämään – mitä sana eläke tarkoittaakin.

Näin ollen myös leskeneläke (varsinkin tapauksissa, joissa elätettäviä lapsia ei ole) tulee tehdä harkinnanvaraiseksi; nykyään hyvätuloinen tai hyvää omaa työeläkettä saava leski saa leskeneläkettä, mikäli kuolleella puolisolla on ollut suurempi palkka. Tällaiseen ei yhteiskunnalla ole varaa.

Ja mitä sairaanhoitajien palkankorotusvaatimuksiin tulee, he ovat ehdottomasti korotuksensa ansainneet oltuaan aina palkkakuopassa. Sen, että heidän palkkansa vihdoin korotetaan työn vaatimalle tasolle, ei pidä johtaa muiden ryhmien palkankorotuksiin. Lääkäreiden ja hoitajien palkkaero on kohtuuttoman suuri, ottaen huomioon sekin, että sairaanhoitajien työn vaatimuksia on nostettu jatkuvasti viime vuosina ja että heille on jopa siirretty joitakin lääkäreiden tehtäviä. Lääkäreiden korkeita palkkoja ei sitä vastoin pidä nostaa tulevina vuosina lainkaan.

Hanna Pesonen

hyvätuloinen, Helsinki

