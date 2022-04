Tämä on sentään Suomen pääkaupunkiseutu eikä mitään harvaan asuttua takamaata.

Huhtikuun 4. päivästä lähtien postia on jaettu Helsingissä vuoropäiväjakeluna.

Postin on peruttava harvennettu ”vuorojakelu” pääkaupunkiseudulla. Viime viikolla (4.4–8.4.) jakelupäivät alueellani olivat tiistai ja torstai. Molemmat tilaamani aikakauslehdet jäivät tulematta. Jos lehdet jaetaan vastedes maanantaisin, ne ovat pahasti myöhässä. Nyt pääsiäisviikolla jakelupäivät ovat maanantai ja keskiviikko. Vaikka viikkolehdet ilmestyvät aikaisemmin, pelkään, etteivät ne ”ehdi” perille vaan pahimmillaan lehti tulee vasta tiistaina 19.4.

On virhe kuvitella, että postin tulo saakin kestää useita arkipäiviä. On kirjeitä tai kuukausittain tai harvemmin ilmestyviä lehtiä, joilla ei ole niin kiirettä. Toisaalta kirjeessä voi olla lasku, jonka eräpäivä on saattanut jo mennä. Viikoittain ilmestyvä lehti sisältää puolestaan paljon ajankohtaista asiaa päivälehden tapaan.

Samaan aikaan Saksassa pohditaan voisiko lauantaijakelun lopettaa tai jättää toisen jakelukierroksen iltapäivällä pois.

Poliitikkojen olisi syytä harkita, voisiko Postin ”perinteisen” jakelutoiminnan erottaa oy:stä vaikkapa liikelaitokseksi. Sille oy tulouttaisi Postin saamista maksuista jakelun osan. Jos se ei riitä, valtio voisi rahoittaa loput Postin osingoista. Liikelaitos tietenkin saisi korvauksetta käyttöönsä Postin hankkiman kaluston, jota jakelussa tarvitaan.

Kimmo Laaksonen

Helsinki

