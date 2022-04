Olen erään sukulaiseni edunvalvoja. Edunvalvonnan piirissä on Suomessa yli 50 000 ihmistä.

Edunvalvojien pitää tehdä vuosittainen tili-ilmoitus Digi- ja väestötietovirastolle maaliskuun loppuun mennessä. Viraston verkkosivusto kertoo ennen lomakkeen avaamista, että heidän palvelunsa on ruuhkautunut, joten he eivät ole voineet antaa palautetta edellisen vuoden ilmoituksesta. Teksti jatkuu, että siitä huolimatta uusi ilmoitus on tehtävä ajallaan.

Itse ilmoituksen tekeminen on turhauttavaa. Siinä kysytään valvottavasta samoja varallisuus- sekä tulo- ja menotietoja, jotka ovat verottajan tiedossa. Lisäksi menot pitää eritellä hyvin tarkasti. Kohdallani pienimmät erät ovat muutaman kymmenen euron luokkaa vuodessa.

Ilmoituksen täyttäjälle herää kysymys, onko nykymenettely paras tapa varmistaa valvottavien edut. Valvonnan periaatteet on syytä tarkistaa ja koko prosessi sujuvoittaa. Tavoite voisi olla valvojien ja viranomaisten työmäärän vähentäminen neljännekseen nykyisestä. Uskon että Digi- ja väestötietovirastossa on siihen riittävä osaaminen.

Kari Hiltunen

kauppatieteiden maisteri, Helsinki

