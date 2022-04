Kesällä leikkipuistoja on auki aiempia vuosia enemmän

Päätökseen siitä, mitkä leikkipuistot ovat auki, vaikuttavat muun muassa edellisten vuosien kävijämäärät, palaute ja kokemukset sekä leikkipuistojen remontit.

Helsingissä leikkipuistojen kesäruokailulla on pitkät perinteet. Kuva Taivallahden kentältä 1980.

Mirja Komulainen kirjoitti Helsingin leikkipuistojen aukiolosta kesällä 2022 (HS Mielipide 4.4.). Kiitämme palautteesta.

Helsingissä on yhteensä 65 leikkipuistoa, joissa järjestetään suunnitelmallista ja tavoitteellista avointa varhaiskasvatusta osana helsinkiläisten lasten kasvun ja oppimisen polkua. Leikkipuistot ovat leikki- ja kohtaamispaikkoja kaikenikäisille. Ohjatut toiminnat pikkulapsiperheille vahvistavat lapsien ja vanhempien välistä kohtaamisen iloa ja vuorovaikutusta. Vuodesta 1942 leikkipuistoissa on ollut tarjolla myös kesäruokailu, josta on tullut hyvin pidetty osa helsinkiläistä uniikkia leikkipuistokulttuuria.

Vuosien varrella leikkipuistoista on aina ollut kesällä osa auki ja osa suljettuna. Päätökseen siitä, mitkä leikkipuistot ovat auki, vaikuttavat edellisten vuosien kävijämäärät, palaute ja kokemukset sekä esimerkiksi leikkipuistojen remontit. Päätökseen vaikuttavat myös hyvät kulkuyhteydet ja toiminnan suunnittelu niin koululaisten leirien kuin pikkulapsiperheidenkin toiminnan osalta. Puistojen ohjaajat ovat osan aikaa kesästä kesälomalla.

Tänä kesänä pääsemme kahden koronavuoden jälkeen avaamaan myös puistojen kahluualtaat. Leirit, aktiviteetit ja kahluualtaiden valvonta tarvitsevat henkilöstöä, ja myös heidän loma-aikansa vaikuttavat suunnitteluun. Puistoja on auki koronavuosien jälkeen enemmän kuin aiempina vuosina. Kesäkuussa on auki 42 puistoa, heinäkuussa 32 puistoa ja elokuussa koulujen alkuun asti 32 puistoa.

On hienoa, että perheet arvostavat leikkipuistotoimintaa. Teemme parhaillaan suunnitelmaa avoinna olevista leikkipuistoista edellä olevien asioiden pohjalta. Tervetuloa nauttimaan leikkipuistosta kesällä 2022!

Ulla Lehtonen

va.varhaiskasvatusjohtaja

kasvatus ja koulutus

Helsinki

