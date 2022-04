Suomi on yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa ollut houkutteleva sijoituskohde monestakin syystä.

Julkisuudessa on arvioitu, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan saattaa vaikuttaa kansainvälisten kiinteistösijoittajien kiinnostukseen sijoittaa Suomeen (HS 22.3.).

Kansainvälisten kiinteistösijoittajien määrä Suomessa on kasvanut koko 2010-luvun. Suomi on yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa ollut houkutteleva sijoituskohde monestakin syystä. Pohjoismaiset yhteiskunnat ja kaupungit ovat globaalisti vertailtuna hyvin edistyksellisiä. Infrastruktuuri toimii, päätöksenteko on demokraattista ja läpinäkyvää, hallinto on hyvää ja korruptiota on vähän. Pohjoismaat toimivat hyvänä esimerkkinä monelle muulle maalle.

Se on tärkeää, sillä kaupungit ovat avainasemassa elämänlaadun parantamisessa, tulevaisuuden yhteiskunnan kehityksessä sekä ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Sillä, miten me rakennamme, minne ja millä tavalla, on valtava merkitys.

Kansainvälisen kiinteistösijoittajan näkökulmasta Helsingin, Tampereen tai Turun kaltaiset kaupungit toimivat parhaimmillaan kiinnostavina testilaboratorioina. Niissä voidaan suunnitella ja ottaa käyttöön uusia rakentamisen innovaatioita, jotka auttavat kaupunkeja kaikkialla maailmassa vähentämään päästöjään ja rakentamaan toimivampia paikkoja elää ja tehdä töitä.

NREP on itse sitoutunut tavoitteeseen olla hiilineutraali vuonna 2028.

Jos aiomme saavuttaa kaikki ilmastotavoitteemme ja vähentää päästöjämme merkittävästi, pitää rakentamiseen synnyttää uusia innovaatioita. Ja siihen me tarvitsemme Pohjoismaiden kaltaisia yhteiskuntia.

Siksi on tärkeää, että Suomessa vaalitaan ja kehitetään tätä ”testilaboratoriomaisuutta” – joustavuutta, halua sallia uutta ja halua panostaa merkittävästi päästöjen vähentämiseen.

Tekemistä riittää. Samaan aikaan kun esimerkiksi yksi Suomen virallisista tavoitteista on kiertotalouden edistäminen, meidän lainsäädäntömme mahdollistaa purkukohteiden materiaalien uusiokäytön hyvin heikosti.

Tanskassa NREPin Resource Rows -hankkeessa rakennuksen julkisivut rakennettiin Carlsbergin tehtaasta irrotetuista tiilinpaloista. Suomessa samankaltaisen ratkaisun toteuttaminen näyttää edelleen hyvin vaikealta.

Meillä ei ole Suomessa varaa odottaa vuosia uutta lainsäädäntöä. Meidän täytyy huolehtia siitä, että Suomi pysyy houkuttelevana kansainvälisille kiinteistösijoittajille ja että jatkossakin pääomia kohdistuu tänne. Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainaan ja maan sisäinen kehitys vain korostavat pohjoismaisten yhteiskuntien hyviä puolia.

Petri Valkama

osakas, NREP & hallituksen jäsen, Green Building Council Finland ry

