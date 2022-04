Mitä tapahtuisi, jos yksi kolmesta logistiikkakeskuksesta tuhoutuisi esimerkiksi tulipalossa?

Apteekkari Jouko Savolainen oli huolissaan (HS Mielipide 10.4.) hallituksen suunnittelemien lääkesäästöjen vaikutuksesta apteekkiverkostoon.

Lääkekustannuksia on helppo hillitä hetkellisesti vähentämällä jakeluverkoston saamia katteita lääkkeistä, mutta kovin pysyviä säästöjä niillä ei saada aikaan. Suomalaisten lääkelasku on tukkuhinnoin mitattuna vajaat kolme miljardia euroa vuodessa.

Kaikki lääkehoidot eivät toteudu optimaalisesti. Tutkittua tietoa lääkehoidon ongelmista on paljon. Nyt tarvittaisiin toimenpiteitä niiden ratkaisemiseksi. Hyvinvointialueilla pitäisi pohtia alueen lääkehuoltoa ja järkevän lääkehoidon toteuttamista. Alueille tulisi perustaa lääkeneuvottelukuntia kehittämään alueen lääkehuoltoa. Samalla voisi pohtia alueellisia peruslääkevalikoimia. Näistä molemmista on kokemusta sairaaloissa.

Huoltovarmuuden kannalta apteekkiverkosto on Suomessa kattava. Lääkejakeluketjun haavoittuvin lenkki on lääketukkukauppa. Suomessa on kaksi suurta lääketukkuliikettä, Oriola ja Tamro. Ne jakavat kahdestaan lääketukkumarkkinat. Lääkejakelussa on käytössä yksikanavajärjestelmä eli tiettyä lääkevalmistetta saa vain yhdestä tukkuliikkeestä.

Oriolan toimittamat valmisteet varastoidaan Espoossa sijaitsevassa logistiikkakeskuksessa. Tamrolla on toimipisteet Vantaalla ja Tampereella. Mitä tapahtuisi, jos yksi kolmesta logistiikkakeskuksesta tuhoutuisi esimerkiksi tulipalossa? Esimakua tukkujakelun haavoittuvuudesta saimme syksyllä 2017, kun Oriolan uusi toiminnanohjausjärjestelmä ei toiminut. Lääkejakelu oli useita viikkoja suurissa ongelmissa.

Lääkkeiden osalta olemme tuonnin varassa. Aika, joka kuluu lääkkeen tilaamisesta ja valmistamisesta sen saamiseksi Suomeen voi vaihdella muutamasta kuukaudesta jopa kahteen vuoteen. Huoltovarmuuden kannalta olisi tärkeää, että lääketukkujen logistiikkakeskuksia olisi eri puolilla Suomea kuten niitä joskus aiemmin on ollut.

Riitta Ahonen

professori emerita

Kuopio

