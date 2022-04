Pysäköintialueen tilalle visioitiin puistoja, kahviloita ja kaupunkilaisten suunnittelemia liikuntapaikkoja. Luotaantyöntävä ympäristö on kuitenkin pysynyt syrjässä kaupungin ihmisvirroista.

Tälläkin kertaa toteutus jäi kauaksi suunnitelmista ja visioista, ainakin vielä.

Nyt kyse on Helsingin sydämessä sijaitsevan Olympiastadionin remontista ja Stadikan ympäristön valtaamisesta kaupunkilaisten käyttöön.

Kun Stadion-säätiö lobbasi vuonna 2012 peruskorjausta, piti myös Olympiastadionin ympäristön muuttua helsinkiläisten uudeksi olohuoneeksi.

Samana vuonna kaupunki tilasi kehityssuunnitelman Olympiapuistosta, mutta sen toteuttaminen ei ole vielä edennyt. Edes kosmeettisia parannuksia ei ole tehty.

Pysäköintialueen tilalle visioitiin puistoja, kahviloita ja kaupunkilaisten suunnittelemia liikuntapaikkoja. Stadionin piti viestiä ihmisille, että ”please tule tänne”.

Todellisuus on kaukana tästä.

Olympiastadionin ympäristö pikemminkin työntää ihmisiä muualle kaupungin iloihin kuin houkuttelee tutustumaan Stadikan saloihin. Eikä ihme.

Olympiastadionin ja Kansallisoopperan välinen alue on edelleen yhtä isoa parkkipaikkaa. Se ei todellakaan ole monipuolisen kaupunkikulttuurin kehto terasseineen ja kuntolaitteineen.

Ja Olympiastadionin pohjoispuoli on vieläkin masentavampi, kunnes HIFK:n uusi kotiareena Helsinki Garden nousee Jäähallin viereiselle parkkipaikalle. Rakentamisen aloittamiseen kuluu kuitenkin todennäköisesti ainakin muutama vuosi.

Olympiastadionin toimijoiden ja kalliin remontin rahoittajien eli veronmaksajien kannalta tilanne on kehno.

Stadikan remontin budjetti ylittyi 130 miljoonalla eurolla ja maksoi lopulta Helsingin kaupungille ja valtiolle yhteensä yli 330 miljoonaa euroa. Historiallinen urheilumonumentti tönöttää kuitenkin yhä syrjässä kaupungin ihmisvirroista, eikä kolkko ympäristö houkuttele viettämään aikaa alueella.

Tämä taas tarkoittaa sitä, että esimerkiksi Olympiastadionilla toimiva – ja suurta vuokraa maksava – Urheilumuseo joutuu tekemään jokaisen kävijän eteen paljon työtä. Vahingossa kukaan ei paikalle eksy.

Helsinkiläisten kannalta on myös surullista, että kantakaupungin keskeinen alue on vajaakäytössä. Se on tuhlausta.

Hyvääkin tapahtuu. Tästä esimerkki on Olympiastadionin muuttaminen viime talvena kaupunkilaisten hiihtopaikaksi. Urheilumuseo ja Stadion-säätiö järjestävät opastettuja stadionkierroksia eri teemoilla. Ja stadionin bistro tarjoaa kelpo lounasta.

Tero Hakola

Kirjoittaja on HS:n urheilutoimituksen uutistuottaja.