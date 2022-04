Lähihoitajana minulla ei ole enää varaa käydä töissä oman paikkakuntani ulkopuolella. Syrjäseutujen vanhusyksiköille, jotka ovat keikkatyöntekijöiden varassa, tilanne on vaikea.

Hesarissa oli juttu riihimäkeläisestä Miikka Korhosesta, joka harkitsee työpaikan vaihtamista auton ylläpidon aiheuttamien kulujen sekä polttoaineen hinnan vuoksi (12.4.). Ajomatkaa Korhosella on yhteen suuntaan 17,6 kilometriä. Julkinen liikenne olisi käytettävissä työmatkojen taittamiseen, mutta sen Korhonen kokee vaikeaksi.

Tässäpä oma tilanteeni: Olen 38-vuotias perheellinen lähihoitaja. Asun Itä-Suomessa pienellä paikkakunnalla ja tarkalleen ottaen vielä syrjäkylällä. Perheessämme on olosuhteiden pakosta käytössä kaksi autoa. Tämä ei tietenkään ole järkevää, mutta käytännössä pakollinen kuvio. Teen päätyönä keikkaa lähihoitajana. Vakituiseen työsuhteeseen minun ei kannata lähteä, sillä tienaan keikkatyöllä paremmin. Työskentelen pääosin vanhustyön parissa, eli vanhustenhoitolaitoksissa. Keikkalistallani on toistakymmentä paikkaa. Yksikköjä on oman paikkakuntani lisäksi naapurikunnissa ja lähipitäjissä.

Ennen korona-aikaa hoitajan keikkatyö oli varsin leppoisaa. Koska asumme Venäjän rajan välittömässä läheisyydessä, ajoimme ennen koronapandemian puhkeamista venäläisellä polttoaineella, kuten aika moni muukin täällä päin asuva siihen aikaan teki. Tankkausreissun tekeminen Venäjälle oli kannattavaa: kolmella kympillä sai tankin täyteen bensaa ja vielä kymmenen litraa kanisteriin kaupan päälle.

Bensiini oli käytännössä puoli-ilmaista ja mahdollisti minulle tuohon aikaan sen, että pystyin heittämään keikkaa myös muualla kuin omalla kylällä. Saatoin esimerkiksi ajaa keikalle vanhustenhoitoyksikköön jopa 50 kilometrin päähän. 30–40 kilometrin ajomatka yhteen suuntaan ei tuntunut tuohon aikaan juuri missään, koska venäläinen bensa oli käytännössä jopa naurettavan halpaa. Koska lähihoitajan palkka on pieni, ajoin hyvällä omallatunnolla venäläisellä bensalla, koska se kompensoi palkan pienuutta.

Tällä hetkellä saan tankattua ABC-asemalla kolmella kympillä noin 13 litraa bensaa. Siitä voi päätellä, miten järkevää minun on lähteä keikalle esimerkiksi 50 kilometrin päähän. Toisin kuin riihimäkeläisellä Korhosella, minulla ei ole julkista liikennettä käytettävissä. Oman auton käyttö on ainoa vaihtoehto täällä syrjäseudulla, jossa välimatkat ovat pitkät eikä julkista liikennettä ole.

Kallistunut polttoaineen hinta aiheuttaa sen, että keikkailualue on omalla kohdallani supistunut merkittävästi. Nyt raaskin nipin napin ajaa kymmenen kilometrin työmatkan. En siis enää juurikaan käy töissä oman paikkakuntani ulkopuolella. Tämä puolestaan aiheuttaa sen, että ne syrjäseutujen vanhusyksiköt, jotka ovat tähän asti pyörineet keikkatyöntekijöiden varassa, ovat tällä hetkellä katastrofin partaalla. Hoitajia ei enää ole saatavilla.

Moni valitsee karenssin uhallakin ennemmin työttömyyskorvauksen kuin lähtee nykyisellä kotimaisella polttoaineen hinnalla ja lähihoitajan palkalla ajelemaan pitkiä työmatkoja. Tämä on todellisuutta Suomessa vuonna 2022.

Irina Björn

lähihoitaja, Kitee

