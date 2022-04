Jos hoitaja pelastaa hengen tai kuntouttaa ihmisen takaisin työelämään jopa vuosikymmeniksi, kuinka voidaan väittää, ettei työ ole tuottavaa?

Käynnissä oleva hoitajien lakko on nostanut esiin politiikan ja hoitoalan työmarkkinoiden ongelmia. Lakon pitkittyessä ja työnantajapuolen ymmärtäessä, että hoitajat ovat nyt vakavissaan, on alkanut ilmetä voimakasta mielipidevaikuttamista. Joku voisi jopa puhua työmarkkinoiden informaatiosodasta.

On suorastaan moraalitonta syyttää hoitajia nyt potilasturvallisuuden vaarantamisesta, kun jo vuosia on tiedetty hoitotyön alimiehityksestä, rekrytointivaikeuksista ja kohtuuttomasta työpaineesta. Jopa yksiköitä on pitänyt sulkea potilasturvallisuuden vaarannuttua. Nämä kaikki ovat olleet hiljaisesti hyväksyttyjä potilasturvallisuutta vaarantavia tekijöitä.

Hoitotyö on ajettu vuosien saatossa tilaan, jossa se ei kestä enää kuormitusta. Samaan aikaan hoitoalan palkkaus on jäänyt laahaamaan. Perusteena huonolle palkalle käytetään älyllisesti epärehellisiä syitä kuten tuottavuuden puutetta ja kutsumustyön luonnetta.

Nämä syyt osoittavat virheen ajattelussa, joka hoitotyöhön kohdistuu. Jos hoitaja pelastaa hengen tai kuntouttaa ihmisen takaisin työelämään jopa vuosikymmeniksi (ja on jopa hänelle kutsumus), kuinka voidaan väittää, ettei työ ole tuottavaa? Paljonko säästyy rahaa, jos potilas on viikon vähemmän sairauslomalla? Tuottavuutta on myös se, että hyvä hoito vähentää terveydenhuollon kulujen ”kroonistumista”. Peruste siis ontuu ja seuraava kysymys onkin, mistä rahat.

Tässä nousee esiin asian poliittinen ongelma: lyhytnäköisyys. On selvää, että vaadittu korotus maksaa paljon. Lyhytnäköisyys on syynä tähän, koska palkkoja ei ole nostettu tasaisesti vaan hoitoala on jätetty odottamaan parempia päiviä. Lyhytnäköisyys tulee maksamaan lisää, jos palkkoja ei nosteta.

” Hintakatto ei voi koskea potilasturvallisuutta.

Nyt kyseessä oleva korotus on ensisijaisesti miellettävä sijoituksena, joka takaa kriisivalmiuden, suomalaisen hoidon tason, alan arvostuksen ja uusien osaajien saamisen alalle. Nykytilanteesta ei ole varaa mennä huonompaan, koska korona-aika on nyt vienyt alan voimavarat kipurajalle.

Ratkaisu on tiedossa: palkkaa ja arvostusta on lisättävä. Asiasta puhuttuun viitaten, viiden pakastepizzan hinta kuukaudessa viiden vuoden kuluttua on halpa hinta toimivasta ja tehokkaasta terveydenhuollosta. Tätä voidaan verrata Puolustusvoimien rahoitukseen, koska turvallisuudelle ei voi asettaa hintakattoa. Hintakatto ei voi koskea myöskään potilasturvallisuutta.

Antti Astikainen

Savonlinna

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.