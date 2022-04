Ilman ydinvoimaa ja Olkiluotoa sekä mittavaa kotimaisen uusiutuvan bioenergian tuotantoa mekin olisimme muun Euroopan lailla onnettoman riippuvaisia Venäjän fossiilienergiasta.

Euroopan parlamentin varapuhemies Heidi Hautala antoi mielenkiintoisen haastattelun Helsingin Sanomille (10.4.). Hautala on ollut monessa asiassa oikeassa Venäjän kehityksen suhteen, vaikka onneksi hän ei ole ollut ainoa edes Suomessa. Etenkin Venäjän ihmisoikeusaktivistien puolustajana hän toiminut kunnioitettavasti ja rohkeasti.

Hyvässä haastattelussa oli kuitenkin seikka, johon joudun puuttumaan. Hautalan viittausta heinäkuussa 2015 elinkeinoministerinä tekemääni Moskovan-matkaan en pidä asiallisena, koska se ruokkii kuvaa jonkinlaisesta salaliitosta, jonka hämärässä olisi jotenkin salamyhkäisesti pyritty vaikuttamaan Fortumin kantoihin. Matkan tarkoitus oli Suomen energiatalouden ja Fortumin intressien mukaisesti edistää Luoteis-Venäjän vesivoiman hankintaa ja vähintäänkin turvata yhtiön oikeusvarmuus Venäjällä, josta olen kertonut tarkemmin kirjassani Onnellisten tasavalta. Näitä tavoitteita kävin Moskovassa edistämässä. Toisin sanoen minun on mahdoton vastata Hautalan sellaiseen väitteeseen, jota ei ole ollut tai tapahtunut – se on lajia Rumsfeldin ”unknown unknown”.

Fennovoiman periaatepäätöksen ajoi läpi pääministeri Stubbin hallitus syksyllä 2014. Kesällä 2015 kolmen hallituspuolueen puheenjohtajat Sipilä, Soini ja Stubb olivat edelleen samalla kannalla, josta on selvitys kirjassani. Suomen lain mukaan syksyllä 2014 tehty periaatepäätös, josta voi pitää tai ei, sitoi myös Sipilän hallitusta. Nyt Venäjän brutaalin hyökkäyssodan seurauksena hanke on väistämättä kuopattu ainakin venäläisellä laitetoimittajalla.

Hautalan haastattelussa sivuutetaan energiapolitiikan kytkentä Venäjän hyökkäyssodan vastaisiin pakotteisiin. Jokaista ydinvoimahanketta vihreä puolue on tähän asti vastustanut. Ilman ydinvoimaa ja Olkiluotoa sekä mittavaa kotimaisen uusiutuvan bioenergian tuotantoa mekin olisimme muun Euroopan lailla onnettoman riippuvaisia Venäjän fossiilienergiasta. Tämä riippuvuus on hidastanut purevia energiasanktioita, kuten venäläisen raakaöljyn tuontikieltoa, joka on välttämätön seuraava askel.

Olli Rehn

filosofian tohtori, entinen elinkeinoministeri

Helsinki

