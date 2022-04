Suomessa käydään nyt aktiivista Nato-keskustelua, johon professori Heikki Patomäki otti osaa Vieraskynässään (HS 13.4.). Patomäki puolusti aiempaa Nato-kriittistä kantaansa.

Venäjän Ukrainaan aloittaman hyökkäyssodan vuoksi moni on arvioinut näkemyksiään uudelleen. Koska Putinin Venäjä on heittänyt kaikki sääntöpohjaisen kansainvälisen maailmanjärjestyksen pelisäännöt roskakoriin, se tuskin pysähtyy myötäilyllä.

Muun maailman tulee asettaa aggressiolle rajoja, joita ei voi kevyesti ylittää. Jos parhaiten informoitu Suomen valtiojohto näkee, että meidän on nyt parasta liittyä Natoon, tätä tietä on uskallettava kulkea. Missään ratkaisussa ei ole vain hyviä ja huonoja puolia. Näin on ollut ennen merkittävien kansallisten ratkaisujen kohdalla. Niin on myös nyt.

Ville Jalovaara

poliittisen historian dosentti, Turun yliopisto

