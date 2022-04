Keski- ja hyvätuloiset maksavat ja nyt suurimman osan ansiotuloveroista, ja heille on jo nyt olemassa erikoisveronsa.

Hanna Pesonen ehdotti kriisiveroa hyvätuloisille sekä eläketuloille kattoa (HS Mielipide 13.4.). Vastustan ajatusta. Keski- ja hyvätuloiset maksavat ja nyt suurimman osan ansiotuloveroista, ja heille on jo nyt olemassa erikoisveronsa. Palkansaajien solidaarisuusvero (2 prosenttia) maksetaan 82 900 euroa ylittävältä osalta ja raippavero (5,85 prosenttia) 47 000 euroa ylittävältä osalta. Nämä säädettiin vuodelle 2013, ja niiden piti olla määräaikaisia mutta pysyviksi jäivät. Solidaarisuusveron tulorajaa on jopa alennettu. Väliaikaisiksi määrätyt ansiotuloverot jäävät Suomessa säännönmukaisesti pysyviksi.

Myös eläkekatto on huono ajatus. Työeläke on siirrettyä palkkaa, joka on täysi oikeutetusti ansaittu vuosikymmenien työnteolla ja sitä ennen monivuotisella opiskelulla.

Sen sijaan kannatan sitä, että työn vastaanottamisesta ja työn tekemisestä tehtäisiin nykyistä kannattavampaa purkamalla kannustinloukkuja ja alentamalla työn verotusta. Jokainen työikäinen ja työkykyinen on saatava töihin. Se olisi kestävämpi, oikeudenmukaisempi ja inhimillisempi tapa saada valtion kassaan rahaa, jota tarvitaan koulutukseen, puolustukseen ja kaikkiin niihin hyviin asioihin, joita suomalaiset laajasti kannattavat.

Pia Kauma

kansanedustaja (kok), Espoo

