Ukrainalaisten pakolaisten vastaanotto osoittaa, että parempi ja inhimillisempi politiikka on mahdollista.

Ukrainalaisten pakolaisten myönteinen vastaanotto on osoittanut, että EU:lla on aina ollut keinot tarjota inhimillinen ja arvokas vastaanotto kaikille turvaa etsiville. Vain poliittinen tahto on puuttunut.

Samaan aikaan, kun miljoonille ukrainalaisille tarjotaan suojelua, niin kuin pitääkin, Välimerellä ihmisiä jätetään edelleen hukkumaan. Apu merellä evätään, ja veneitä palautetaan Libyaan, vaikka Libyan säilöönottokeskusten hyväksikäytön ja väkivallan kierre on jo vuosia ollut tiedossa.

Kreikassa raportoidaan edelleen pushbackeista eli laittomista käännytyksistä rajalta, ja Kreikan saarille asti päässeet viedään tarkasti valvottuihin keskuksiin määrittelemättömäksi ajaksi. Tällaisella siirtolaispolitiikalla on suorat seuraukset ihmisten terveydelle, mielenterveydelle ja ihmisarvolle.

Kaikkia Euroopassa turvaa etsiviä on kohdeltava yhtä arvokkaasti ja heille on annettava apua ja suojaa. Ukrainalaisten pakolaisten vastaanotto osoittaa, että parempi ja inhimillisempi politiikka on mahdollista: EU:n on jo aika korjata rikkinäinen siirtolaispolitiikkansa.

Kaisa Väkiparta

viestintäpäällikkö

Lääkärit ilman rajoja

