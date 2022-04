Suurin osa Yhdysvaltojen pääkaupungin joukkueen kannattajista ei näe mitään ongelmallista jääkiekkotähti Aleksandr Ovetškinin suhteessa Vladimir Putiniin.

Rakkaus on sokea. Tuskin mikään muu selittää, että Vladimir Putinin julkinen tukija on yhä palvottu sankari Yhdysvaltojen pääkaupungissa.

Kyse on Washington Capitalsin jääkiekkotähdestä Aleksandr Ovetškinista.

”Hän on minun presidenttini”, venäläinen Ovetškin sanoi Putinin hyökättyä Ukrainaan – olkoonkin, että hän toivoi sodalle loppua.

Sittemmin Ovetškinille on buuattu vierasotteluissa, mutta kotiyleisön ihastus on entisellään. Sen näkee ja kuulee. Peli-iltoina Valkoisen talon ja kongressin välimaastossa vilisee Capitalsin fanipaitoja, ja karkeasti puolessa niistä on Ovetškinin nimi ja hänen pelinumeronsa kahdeksan.

Washington Capitalsin kannattajia matkalla otteluun keskiviikkona 6. huhtikuuta.

Siviilien joukkomurhat Butšassa olivat juuri paljastuneet maailmalle, kun Capitals isännöi Tampa Bay Lightningia toissa viikon keskiviikkona. Jututin ottelussa yli kymmentä katsojaa, eikä yksikään heistä nähnyt Ovetškinin suhteessa Putiniin mitään ongelmallista.

”Olisiko hänen pitänyt tuomita oma johtajansa?” kysyi eräs, joka sanoi työskentelevänsä Yhdysvaltojen valtionhallinnossa.

Kannattajat korostivat miltei poikkeuksetta, että Ovetškin on urheilija eikä poliitikko. Samaa hän on toistellut itsekin. Se on kuitenkin joko tietämättömyyttä tai epärehellistä yksinkertaistamista.

Tämä on syytä tehdä selväksi: Ovetškin ei ole tukenut Putinia vain passiivisesti, kuten jättämällä hyökkäyksen Ukrainaan tuomitsematta. Vuonna 2017, jolloin Venäjä oli jo vallannut Krimin ja syössyt Itä-Ukrainan sotaan, Ovetškin perusti Putinin uudelleenvalinnan tueksi ”kansanliikkeen” nimeltä Putin Team.

”En ole koskaan peitellyt suhdettani presidenttiimme. Olen aina tukenut häntä avoimesti”, hän kirjoitti tuolloin.

” Ovetškin ei ole tukenut Putinia vain passiivisesti.

Elokuussa 2014 Ovetškin julkaisi kuvan itsestään pitelemässä paperille kirjoitettua viestiä: Pelastakaa lapset fasismilta. Se oli Kremlin rummuttama iskulause, jolla puolustettiin Ukrainan sotaa, eli samaa sarjaa kuin Putinin viimeaikaiset hourailut natseista Ukrainan johdossa perusteena hyökkäykselle.

Ovetškinin Instagram-tilin profiilikuvana on yhä poseeraus kahdestaan Putinin kanssa.

Fanituotekaupan myyjä oudoksui kysymystäni, käyvätkö Ovetškinin kasipaidat kaupaksi vanhaan malliin.

”Tietysti. Hänhän on joukkueen paras pelaaja, ja hänestä tuli juuri NHL:n kaikkien aikojen kolmanneksi paras maalintekijä.”

Kesken myyjän lauseen halli räjähti riemuun. Ovetškin teki taas maalin. Se oli hänen NHL-uransa 1 400. tehopiste, kertoi kuuluttaja.

Koko katsomo nousi osoittamaan suosiotaan.

Kirjoittaja on HS:n ulkomaantoimittaja.