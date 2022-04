Tikkurilan kirkon pääsiäisjumalanpalvelukseen on keksitty uusia efektejä. Pahin niistä lienee se, että pääsiäisen sanomaa esitetään paitsi sanoin myös hajuin ja tuoksuin. Ajatus on aivan mainio, mutta ikävä kyllä myös meitä astmaatikkoja ja hajuallergikkoja on olemassa. Pahinta, mitä voi tehdä, on tällainen spektaakkeli kirkossa juuri sinä aikana, jolloin moni haluaisi käydä siellä hiljentymässä. Ja ikävä kyllä hajut eivät taida lähteä kirkosta ihan hevin pois, joten meillä astmaatikoilla ja hajuallergikoilla ei ole asiaa kirkkoon pitkään aikaan.

Toivottavasti ihmiset ovat huomanneet asian ja kertovat sairaille omaisilleen tästä ”hajuhaitasta” pääsiäisen kirkonmenoissa.

Hyvää ja tervettä pääsiäistä kaikille!

Leena Lauren

eläkeläinen, Vantaa

