Etelä-Suomen Sanomat luonnehtii hallituksen ajankohtaisselontekoa Suomen turvallisuusympäristön muutoksesta kevään odotetuimmaksi lukupaketiksi.

”Luottamus ulko- ja turvallisuuspolitiikkamme kahteen peruspilariin, Venäjä-suhteeseemme ja kansainvälisten sopimusten pitävyyteen, romahti samalla hetkellä, kun Venäjä paljasti sotaisat karvansa. Koska entiseen ei ole enää paluuta, Suomen vaihtoehtoja ovat käytännössä liittyminen Natoon tai puolustusyhteistyön tiivistäminen Yhdysvaltojen ja Ruotsin kanssa.”

”Odotetusti selonteko ei suosittele suoraan parasta vaihtoehtoa. Se tyytyy vain tarjoamaan uunituoreen tilannekuvan ja luettelemaan ratkaisujen edut ja riskit. Pidättyväisyys on silti vain näennäistä, sillä rivien välistä on helposti pääteltävissä, että ainoa vaihtoehto tuvallisuutemme pikaiseksi vahvistamiseksi on hakea Naton jäseneksi.”

”Toki Natossakin vastaisimme puolustuksestamme ensisijaisesti itse, mutta nykyistä paljon leveämmin hartein.”

”Jäsenyys ja varsinkaan sen hakeminen ei olisi riskitöntä, mutta riskit ovat hallittavissa.”

Savon Sanomat pitää selontekoa odotetun laimeana esityksenä.

”Selonteko ei sisällä suoraa johtopäätöstä eli sitä, pitääkö Suomen hakea puolustusliitto Naton jäsenyyttä vai ei.”

”Laimeus on ilmiselvästi harkittua, mutta samalla hieman näennäistä.”

”Asian demokraattinen käsittely on tärkeää, koska mahdollinen Nato-jäsenyys koskettaa kaikkia kansalaisia, ei vain sen kannattajia. Siksi epäileviin kysymyksiin on etsittävä ja annettava vastauksia kärsivällisesti ja provosoitumatta kriittisyydestä.”

Aamulehden mukaan selonteko viitoittaa vahvasti, että Suomen puolustuksen tulevaisuus on Natossa.

”Turvallisuusselonteon mukaan Venäjä pyrkii rakentamaan etupiiriä. Jos tähän ei reagoida, se voi johtaa Suomen kansainvälisen aseman muuttumiseen ja liikkumatilan kaventumiseen. – – Suomen pitää valita vaihtoehto, jolla todennäköisimmin turvataan rauha omilla alueillamme.”

Lapin Kansa toteaa, että Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut Euroopan turvallisuus- ja toimintaympäristön.

”Selontekoa ei ole turhaan kuvailtu suomettumisen ajan lopulliseksi lopuksi, niin suoraan siinä puhutaan Venäjän uhasta.”

”Koska nykylinja ei tarjoa riittävää Venäjä-suojaa, linjaa on muutettava. Nato-jäsenyys on luonnollinen askel, jota on turha dramatisoida.”