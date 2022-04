Nyt on löydettävä tasapaino talous- ja suojelumetsien välillä.

Metsänomistajien kokemus ja ammattitaito on unohtunut päättäjiltä, ja se aiheuttaa hämmennystä. Tällä hetkellä tilanne näyttää vielä hyvältä, mutta EU:n vaatimukset lisäsuojelusta aiheuttavat tulevaisuudessa metsäteollisuuden hiipumista. Meidän on varmistettava riittävä puuraaka-aineen saatavuus teollisuudelle. Myös sopivat joutomaat on metsitettävä.

Nyt on löydettävä tasapaino talous- ja suojelumetsien välillä. Puuston vuosikasvu on yli 20 miljoonaa kuutiometriä hakkuista huolimatta. Lisäsuojelu on tarpeen vain alueilla, joissa metsänhoito ei ole järkevää. EU suunnittelee vielä kymmenen prosentin tiukkaa lisäsuojelua. Metsätalous on useimmille EU-maille taloudellisesti mitätön, joten on helppo vaatia suojelua ja muodostaa vähitellen Suomeen EU:n metsäreservaatti.

Kuusikoissa on varauduttava kirjanpainajatuhoihin. Leviämistä on estettävä avohakkuin ja puulajien vaihdoin myös suojelumetsissä. Talousmetsät toimivat voimakkaan kasvun vuoksi tärkeänä hiilinieluna. Uudistushakkuun jälkeen hiili varastoituu pitkään rakennus- ja puuteollisuuden tuotteissa. Uudistus- ja harvennushakkuiden pienpuista ja puuteollisuuden ”jätteistä” tehdään sellua, joka jatkojalostetaan paperiksi, pakkausmateriaaliksi sekä muun muassa puuvillakuiduksi ja muovia korvaaviksi tuotteiksi.

Uudistushakkuut edistävät myös metsäluonnon monimuotoisuutta, sillä hakkuun jälkeen alueen valtaavat yli kymmeneksi vuodeksi jalostettujen taimien lisäksi olosuhteista riippuen eliöiden, heinäkasvien, vadelmien ja eläimistön armeijat. Hakkuut tehdään pieninä lohkoina, jolloin monimuotoisuutta leviää tasaisesti koko maahan. Tämän jälkeen puuston kasvu voimistuu muodostaen elintärkeän hiilinielun kymmeniksi vuosiksi. Poimintahakkuualueilla monimuotoisuutta ei juuri havaita ja taimien kasvu on erittäin hidasta. Menetelmä sopii tiettyihin suopohjaisiin metsiin.

Tapani Nikkari

metsänomistaja, Espoo

