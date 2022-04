Ongelma syntyy, jos yhden oppilasalueen ja sen sisällä ainoastaan kahden alakoulun osalta halutaan poiketa yhteisistä lähikoulun osoittamisperusteista.

Vuosi sitten Espoon opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta osoitti Tapiolan oppilasalueen kahteen alakouluun alkuperäisestä virkamiesesityksestä selkeästi poikkeavan määrän ekaluokkalaisia. Alkuperäinen esitys jakoi oppilaat tasan kahden alueen koulun välillä, mutta esitys muutettiin kesken kokouksen ja lautakunta päätti, että toiseen kouluista tulee perustaa kaksi ekaluokkaa. Toiselle koululle jäi vain 11 koulutulokasta. Lautakunta kirjasi pöytäkirjaan, että pitää tärkeänä perheiden toiveiden huomioimista.

Toiveiden huomioiminen on ihanteellinen ajatus, mutta Espoo on itse päättänyt, että se on osoitusjärjestyksessä vasta viimeinen kriteeri. Päätöksenteko asiassa ei ole vapaata harkintaa, vaan lähikoulu osoitetaan oppilasalueiden sisällä perustein, joissa muun muassa koulumatka kaikki oppilasalueen oppilaat huomioiden muodostuu mahdollisimman turvalliseksi ja lyhyeksi.

Lautakunnan päätösten on noudatettava näitä koko Espoota koskevia perusteita, vaikka se päättäisi muuttaa virkamiehen alkuperäistä esitystä. Ongelma syntyy, jos yhden oppilasalueen ja sen sisällä ainoastaan kahden alakoulun osalta halutaan poiketa yhteisistä lähikoulun osoittamisperusteista.

Koulumatkoja on tarkasteltava kokonaisuutena ja siksi, mikäli lautakunta päätyy muuttamaan oppilasmääriä, sen on määritettävä uudestaan kaikkien oppilasalueen koulujen määrät. Kriteerejä on sovellettava yhdenvertaisesti.

Vuosittain virkamiesvalmistelussa kuullaan rehtoreita, jotta jokaisen koulun näkökulma tulee huomioiduksi. Mikäli lautakunta toimii selkeästi toisin kuin virkamies alun perin esittää, ilman uutta kuulemista, se ei voi perustaa päätöstään tähän asianmukaiseen valmisteluun.

Koulupaikkapäätöksiä odotellessa

Julkaisemme kirjoituksen

poikkeuksellisesti nimimerkillä.

