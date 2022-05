Vladimir Putin aloitti sodan hyökkäämällä naapurimaahansa. Siitä huolimatta joka päivä me eurooppalaisina tuemme Putinin sotakassaa 600 miljoonalla eurolla ostamalla häneltä fossiilista öljyä, maakaasua ja kivihiiltä. Samanaikaisesti olemme keränneet Ukrainaan vilttejä, aggregaatteja ja muita tarvikkeita.

Olemme todella kaksinaamaisia. Uskommeko itsekään, että nämä pikku avustukset merkitsevät jotakin, kun samalla annamme hyökkääjälle satumaiset tukiaiset?

Euroopan tasolla on tehty päätös katkaista energiantuonti vuoden loppuun mennessä. Aikataulu on aivan liian hidas – tuonti on lopetettava viipymättä. Emme tule saamaan koskaan turvaa, kun varustamme vihollista, vaikka liittouma olisi kuinka vahva. Energia on nyt ennen vihreää siirtymää ostettava muualta, ei Venäjältä. Toki ratkaisulla on hintansa, mutta kestämme sen.

Martti Kaunismäki

insinööri, Lapua

