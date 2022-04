Yksilön oikeusturvan kannalta on tärkeää, että tuomarit ehtivät perehtyä juttuihin riittävästi ja ratkaisut tehdään huolellisesti harkiten.

Tuomariliiton julkaisema kyselytutkimus antaa synkän kuvan oikeuslaitoksen tuomareiden tilanteesta. Epäasiallinen käytös ja työtaakka ovat lisääntyneet, mikä on johtanut alanvaihtoa harkitsevien määrän kasvuun. Yhtenä syynä alan vaihtamiseen on mainittu myös palkkataso.

Oikeusvaltio edellyttää toimivaa oikeuslaitosta. Ilman ammattitaitoisia tuomareita ja muuta lainkäyttöhenkilöstöä kansalaisten oikeusturva ei voi toteutua. Yksilön oikeusturvan kannalta on tärkeää, että tuomarit ehtivät perehtyä juttuihin riittävästi ja ratkaisut tehdään huolellisesti harkiten. Kova kiire saattaa vakavimmillaan johtaa merkittäviin oikeudenmenetyksiin ja virkavirheisiin.

” Oikeusvaltio edellyttää toimivaa oikeuslaitosta.

Tilanne ei ole helppo myöskään tuomioistuinten asiakkaille. Käsittelyaikojen venyminen lisää epävarmuutta, kun prosessit kestävät pahimmillaan useita vuosia. Tilanne ei koske pelkästään tuomioistuimia, sillä myös poliisin suorittama esitutkinta saattaa venyä. Tutkittavia juttuja on paljon ja priorisointeja on tehtävä. Vaarana on, että rikokset vanhentuvat, kun tutkintaa ei ehditä suorittaa ajoissa.

Myös eduskunnalla on oma roolinsa. Ovatko kaikki nykyiset kriminalisoinnit välttämättömiä? Viime aikoina on keskusteltu paljon sananvapaus- ja huumausainerikosten kriminalisoinneista. Yhteiskunnan muuttuessa lainsäädännön on pysyttävä kehityksen mukana. Lainsäädännön tulee heijastella yhteiskunnan arvoja eikä päinvastoin.

Yhteiskunnan tehtävänä on tukea tuomareita näiden tärkeässä työssä. Tuomareiden riippumattomuutta tulee kunnioittaa ja epäasialliseen uhkailuun puuttua tehokkaasti. Rakkaus lainkäyttöä kohtaan pitää monet tuomarit kiinni työssään, mutta se ei yksistään riitä. Oikeudenhoidon resursseihin ja työntekijöiden työssä jaksamiseen on panostettava. Oikeusvaltio tarvitsee hyvinvoivat tekijänsä.

Otto Meri

varatuomari, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

Helsinki

