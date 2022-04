Erityistä tukea on tarjolla myös korkeakouluissa

Nimimerkki Umpikujassa kirjoitti (HS Mielipide 16.4.) erityisnuoren huolestuneena vanhempana aiheesta, johon on jo reagoitu ainakin ammattikorkeakouluissa.

Erityisen tuen tarvetta ovat lisänneet erityisen paljon kirjoittajan mainitsemat toiminnanohjauksen, tarkkaavuuden ja keskittymisen vaikeudet. Näiden lisäksi esimerkiksi motivaatiotekijät ja perinteistä opiskeluarkea särkenyt pandemia ovat näkyneet erityisen tuen ja ohjauksen kasvaneena tarpeena.

Vaikka lainsäädäntö ei velvoita korkeakouluja tarjoamaan erityistä tukea, on moni vastuunsa tunteva koulutuksen järjestäjä asiaan jo reagoinut. Ammattikorkeakouluihin on palkattu päätoimisia erityisopettajia, joilla on oma roolinsa saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden edistäjinä. Omassa oppilaitoksessani se tarkoittaa yhteistyötä muiden opiskeluhyvinvoinnista vastaavien toimijoiden kanssa.

Erityisen tuen ohjaukselliset menetelmät ovat periaatteessa yksinkertaisia: kuuntelemista, kannustamista ja rinnalla kulkemista. Mainitut menetelmät ovat myös siinä mielessä helppoja käyttöön otettaviksi, ettei niihin tarvita edes erityisopettajan koulutusta.

Marko Kallionpää

lehtori, erityisopettaja

Laurea-ammattikorkeakoulu

