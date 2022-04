Eskarilaiset ovat saaneet suunnitella pienoisyhteiskunnan, jossa he harjoittelevat rahan ja arjen palveluiden käyttöä.

Lapseni on ollut kuluvan lukuvuoden esiopetuksessa Vantaan kaupungin päiväkodissa, jossa esiopetus on järjestetty parityöskentelymallilla. Siinä varhaiskasvatuksen opettajalla ja hänen työparinaan työskentelevällä lastenhoitajalla on 14 lapsen ryhmä esikoululaisia.

Olen koko lukuvuoden ihaillut, kuinka nämä kaksi sitoutunutta ja motivoitunutta työntekijää suunnitelmallisesti ja ammattitaidolla hoitavat esiopetuksen. Esikouluryhmässä on edustettuna seitsemän eri kieli- tai kulttuuritaustaa, mikä on huomioitu monin tavoin lukuvuoden aikana. Keväällä ryhmään on vastaanotettu myös poika Ukrainasta.

Eskarissa on opeteltu tunnetaitoja draaman keinoin, ja lapset näyttelevät uudestaan tilanteita, joissa on syntynyt ristiriitoja tai surua. Tarinan keinoin on harjoiteltu myös erilaisuuden ja omien virheiden kohtaamista sekä anteeksiantoa. Eskarilaiset ovat saaneet suunnitella pienoisyhteiskunnan, jossa he harjoittelevat rahan ja arjen palveluiden käyttöä. Eskarit ovat päässeet uimaan, luistelemaan, hiihtämään, pelaamaan jalkapalloa, sählyä ja jopa pesäpalloa. Koronavirustilanne huomioiden on tehty useita onnistuneita retkiä museoihin, kahvilaan ja metsään. Kaiken lomassa kirjaimet ja numerot on tullut opittua. Tärkeintä ja ihailtavaa on katsoa, kuinka hienosti lapsiryhmä on ryhmäytynyt ja kuinka kaveria tuetaan.

Varhaiskasvatuksen arkea useasta vinkkelistä vuosia seuranneena näen parityöskentelymallin mahdollisuutena. Parityöskentelyn kivijalka on kuitenkin sitoutuminen, perusteellinen suunnittelu ja esihenkilön tuki. Sitoutunut, motivoitunut ja työnsä ammattitaidolla hoitava henkilökunta ansaitsee myös nykyistä paremman palkan vaativasta työstään.

Laadukkaan varhaiskasvatuksen tarjoaminen jatkossakin edellyttää uudenlaista ajattelutapaa, josta parityöskentelymalli on hyvä esimerkki. Onnistuessaan varhaiskasvatus on perusta eriarvoisuuden vähentämiselle yhteiskunnassamme.

Suvi-Maaria Tepora-Niemi

valtiotieteiden tohtori, kolmen lapsen äiti

Vantaa

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.