Synnytyspelkoisten määrä on lisääntynyt viime vuosikymmenen aikana Suomessa. Pelolla voi olla vakavia ja pitkäkestoisia vaikutuksia ja seurauksia äidille, lapselle ja koko perheelle. Pelon hoito on kiinni neuvoloiden ja sairaaloiden resursseista ja priorisoinnista, mikä on johtanut siihen, että hoidossa on vaihtelua niin sisällössä kuin tarjonnassakin. Sen sijaan, että sammuttelemme tulipaloja erikoissairaanhoidon yksittäisillä käynneillä, pitää katse kohdistaa todelliseen ongelmaan kaiken alla. Äitiyshuollon rakenne kaipaa suurta muutosta.

Kahtiajakautunut ja siiloutunut äitiyshuolto ei ole kenenkään edun mukaista. On perusterveydenhuollon neuvola ja sitten on synnytyssairaala. Hoidon jatkuvuus on todettu tärkeäksi, mutta nykyisellään se ei toteudu kätilöiden osalta lainkaan. Kun nainen menee synnyttämään, hän ei ikinä tiedä, kuka siellä on vastassa. Ja se ahdistaa monia. Synnytys on ainutlaatuinen ja intiimi kokemus. Haluaisitko sinä jakaa sen ventovieraan kanssa?

Tiedämme, että pelko lisää riskiä huonoon synnytyskokemukseen ja huono synnytyskokemus altistaa pelolle. Negatiivinen kierre on siis valmis. Mutta entä, jos katkaisemme tämän kierteen ajoissa? Tutkimusten mukaan naiset, joilla on tuttu kätilö synnytyksessä, pelkäävät vähemmän, kokevat kivun lievempänä ja saavat paremman synnytyskokemuksen kuin ne, joilla on ennalta tuntematon kätilö synnytystä hoitamassa. Tuttu luotettava kätilö tuo naiselle turvallisuuden ja hallinnan tunnetta.

Äitiyshuollon on aika siirtyä nykyaikaan ja vastata naisten toiveisiin ja tarpeisiin. Äitiyshuollon palvelurakenteen muuttaminen kätilöjohtoiseksi ei ole pelkästään synnytyspelkoisten etu. Se on kaikkien naisten etu. Näin totesi myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) työryhmä raportissaan vuonna 2015. Olisiko vihdoin aika toimia?

Laura Sandström

kätilö, terveystieteiden maisteri, väitöskirjatutkija

Parola, Hattula

