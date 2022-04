Hoitajien palkkaohjelma tulee viedä läpi viipymättä.

Olen toiminut yli 40 vuotta kirurgina ja leikannut tuhansia potilaita. Yksikään näistä leikkauksista ei olisi ollut mahdollista ilman osaavia leikkaussalihoitajia. Sama koskee teho- ja vuodeosastojen hoitajia ja kaikkia muita hoitoketjun jäseniä. Heidän ammattitaitonsa ja työhön sitoutumisensa on kannatellut yhtä maailman parhaaksi todettua terveydenhuoltojärjestelmää.

Nyt tämä järjestelmä uhkaa luhistua päättäjien lyhytnäköisyyteen ja avuttomuuteen. Jos hoitajien joukkoirtisanoutuminen toteutuu, seurauksena on kansallinen katastrofi. Eikä syy ole hoitajissa, joita on vuosikausia kuritettu milloin milläkin tekosyyllä.

Mikä on ratkaisu? Hoitajien palkkaohjelma tulee viedä läpi viipymättä. Vaikka tämä hallitus on saanut paljon hyvää aikaan ja päälle painavat Ukraina, koronavirus ja sote, nyt on aika toimia. Enää ei voi piiloutua työmarkkinajärjestöjen selän taakse.

” Terveydenhuoltojärjestelmä uhkaa luhistua päättäjien lyhytnäköisyyteen.

Mistä rahat? Ensinnäkin tuloveroa on varaa korottaa, etenkin tulohaarukan ylemmästä päästä. Verokeinottelu ja suoranainen veronkierto on saatava loppumaan. Turhia yritystukia, konsulttipalkkoja ja tuhlausta toimimattomiin tietojärjestelmiin tulee karsia.

Kun vedotaan siihen, että ”Suomi elää viennistä”, kilpailukyky kärsii ja vientialojen palkat nousevat hoitajien palkankorotusten myötä, on solidaarisuudelle ainakin aiemmin perustuvien miesvaltaisten ammattiliittojen edustajienkin aika osoittaa solidaarisuutta myös hoitajille. Jokainen meistä tarvitsee jossain elämänsä vaiheessa hoitoa ja hoivaa, ja se on julkisen puolen toiminnalla ja ohjauksessa turvattava. Siihen eivät yksityiset tuottajat kykene.

Toiminnan aika on nyt. Kuuhun mentiin vuonna 1969. Ei tämä nyt niin vaikeata voi olla, jos tahtoa riittää.

Ari Leppäniemi

päivystyskirurgian ylilääkäri, professori

Hus Meilahden sairaala

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.