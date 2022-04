Paikaksi sopisi erinomaisesti kauppakeskus Redi, jossa on vapaita tiloja ja joka on hyvien kulkuyhteyksien varrella.

Fiksu Kalasatama ei ole kovin fiksu, jos lukuperinteen annetaan hiipua. Kalasatama on nopeasti kasvava kaupunginosa, jossa asuu iso joukko kirjaston palveluita kaipaavia ihmisiä ja joka valmistuttuaan on asukasluvultaan suurempi kuin keskimääräinen suomalainen kunta. On hämmästyttävää, että lukuisista asukkaiden toiveista ja kaupunginvaltuutettu Mari Holopaisen (vihr) jo vuonna 2019 kaupungille tekemästä aloitteesta huolimatta Kalasataman tarvitsemaa kirjastoa ei olla otettu todelliseen tarkasteluun.

Kalasatamassa on heikosti tarjolla tiloja nuorille. Kirjasto olisi oiva paikka koulupäivän jälkeen myös pienille koululaisille. Kaupungin vastaus vuonna 2019 jätettyyn aloitteeseen oli, että Vallilan kirjasto täyttää kirjaston tarpeen, koska sinne ”pääsy edellyttää kalasatamalaisilta reipasta kävelylenkkiä tai parin pysäkin bussimatkaa”.

Olen kävellyt reippaan kolmevuotiaani kanssa sinne vajaan tunnin suuntaansa. Se on turhan pitkä matka, jos haluaa lasten kanssa piipahtaa kirjastossa. Pienille alakoululaisille matka on liian pitkä yksin kuljettavaksi ja useine tienylityksineen myös vaarallinen, mikä rajoittaa siellä olevan kirjaston käyttöä.



Lasten lukuintoa voidaan tukea lähikirjaston palveluilla. Kun lapset oppivat pienestä pitäen sujuviksi ja ahkeriksi kirjastojen käyttäjiksi, voi lukeminen muodostua tärkeäksi osaksi elämää. Lukukeskuksen mukaan monipuolisten vaihtoehtojen ja erilaisten tekstien saatavuus on tärkeä tekijä lapsen ja nuoren lukuinnon herättämisessä ja lukuharrastukseen kannustamisessa.

Leikki-ikäiselle luettaessa lapsen sosiaalisuus, mielikuvitus, eläytymiskyky ja empaattisuus vahvistuvat. Lapsi, jolle luetaan säännöllisesti, on tutkimusten mukaan oikeudenmukaisempi ja pärjää paremmin porukassa. Lukemisen ei tulisi olla kiinni varallisuudesta: lukemista voi tukea yhteisillä kirjastokäynneillä ja lainaamalla kirjoja kotiin kirjastosta.

Tutkimusten mukaan suomalaisnuorista joka kymmenennellä on heikko lukutaito. Hyvä lukutaito tutkitusti vahvistaa sosiaalista identiteettiä ja yhteiskunnallista tasa-arvoa. Yksi Opetushallituksen julkaiseman (1221) kansallisen lukutaitostrategian päämääristä oli puuttua eriytymiskehitykseen ja tasata lukutaitoon vaikuttavien taustatekijöiden, kuten kotitaustan, oppimisvaikeuksien ja lukemiseen vapaa-ajalla käytetyn ajan, vaikutuksia. Tähän tarpeeseen vastaa hyvin myös lähikirjasto, jonka tarve Kalasatamassa on ilmeinen.

Kirjastojen merkitystä rauhallisena ja kaikille avoimena tilana, jonne kaikenikäiset voivat tulla lukemaan ja käyttämään kirjaston monipuolisia palveluita, ei tule myöskään unohtaa. Paikaksi sopisi erinomaisesti kauppakeskus Redi, jossa on vapaita tiloja ja joka on hyvien kulkuyhteyksien varrella. Tai ehkä kaupunki voisi ajatella uudella tavalla ja rakentaa kelluvan kirjaston Sompasaaren tyhjillään oleville laivatonteille. Minkälainen vetovoimatekijä se olisikaan merellisessä kaupunginosassa, kirjastojen mallimaassa!

Anni Lyytikäinen

Helsinki

