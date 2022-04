Hoivakotipaikkojen lisääminen on yhteinen tehtävä

Kenenkään ei elämänsä loppumetreillä kuulu olla huonokuntoinen sankari, joka pärjää yksin kotona.

Nimimerkki Hoivakodissa asuvan ikäihmisen läheinen kirjoitti (HS Mielipide 15.4.) elämänkaaren loppuvaiheen olevan yhtä arvokas kuin sen alkuvaihe. Olen täysin samaa mieltä. Kirjoittajan mukaan hoivakotipaikan saaminen voi siirtyä kohtuuttoman pitkälle. Tämä on ikävä kyllä totta jo nyt: liian moni vanhus joutuu odottamaan turvallista hoivapaikkaa sairaalan vuodeosastolla tai kotonaan.

Hoivakotipaikkojen määrää joudutaan jo tulevana vuonna vähentämään, koska hoitajamitoitus kiristyy eikä hoitajia ole riittävästi. Kahdeksan vuoden kuluttua Suomessa on 40 prosenttia enemmän ikäihmisiä, jotka tarvitsevat näitä palveluita. Yksistään ympärivuorokautisiin hoivakoteihin tarvitaan vuoteen 2030 mennessä 30 000 uutta hoitajaa. Yhtälö on vaikea, mutta ratkaistavissa.

Toisin kuin kirjoittaja esitti, yksityiset palveluntuottajat eivät vastaa valtaosasta hoivakotipalveluita. Yritykset ja kolmannen sektorin palveluntuottajat vastaavat noin puolesta ympärivuorokautista hoivaa tarvitsevien vanhusten hoivasta. Mitoituksen kasvaessa myös hoivan kustannukset kasvavat. Kuntien oma tuotanto on kansalaisille merkittävästi kalliimpaa kuin ostopalvelut. Hyvinvointialueiden, toistaiseksi kuntien, vastuulla on järjestää palvelut, jotka me kansalaiset yhdessä kustannamme verovarojen muodossa. Kukin maksaa lisäksi vuokran ja lakisääteisen osan hoivastaan, asuu sitten kunnan tai ostopalvelutuottajan hoivakodissa.

Hoivakotipaikkojen lisääminen ja hoitajapulan helpottaminen on valtion, kuntien ja palveluntuottajien yhteinen tehtävä, sillä kenenkään ei elämänsä loppumetreillä kuulu olla huonokuntoinen sankari, joka pärjää yksin kotona. Hoivakodissa turva, huolenpito ja muiden ikäihmisten seura ovat saatavilla jatkuvasti.

Virpi Holmqvist

toimitusjohtaja, Attendo oy

