Elämänilon hiipuminen ja apeus ovat vallanneet puolisoni mielen, koska hän ei pääse entisten harrastustensa pariin.

Päivi Topon (HS Mielipide 15.4.) kirjoitus ”Iäkkäitä ei saa syrjiä vammaispalveluissa” toi selvästi esiin ikäsyrjinnän, jota suunnitellaan lainsäädäntöön.

Puolisoni sai äskettäin dementiadiagnoosin. Tämän seurauksena olen saanut tutustua muistisairaalle tarjottaviin palveluihin. Käsissäni ovat kuluneet myös erilaiset esitteet. Olemme saaneet kaupungin taholta ensineuvontaa, ja kodissamme ovat käyneet sekä muistikoordinaattori että palveluneuvoja.

Topon kirjoitus osoitti jo huomaamani ristiriidan erilaisten esitteiden ja julkilausumien sekä arkitodellisuuden välillä. Puolisoni liikkuminen on erittäin vaivalloista sekä kotona että kodin ulkopuolella. Olemme olleet menneen talvikauden kotiin sidottuja, koska julkisilla liikennevälineillä matkustaminen ei onnistu. Kaksi pahaa kaatumista on tehnyt varovaiseksi. Puolisoni on hakenut ja toivoo saavansa jatkossa vammaispalvelulain mukaista kuljetuspalvelua.

Liikkumisen ja muistamisen vaikeudet eivät ole sammuttaneet iäkkään puolisoni kiinnostusta taiteisiin ja ohjattuun, iäkkäille suunniteltuun kuntosaliliikuntaan. Nämä ovat tutkitusti kaksi muistisairaan hoidon ja itsehoidon keskeistä välinettä (www.ukkinstitutti.fi). Elämänilon hiipuminen ja apeus ovat vallanneet puolisoni mielen, koska hän ei pääse entisten harrastustensa pariin.

Laajempi, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon näkökulma tulee esiin Justine Schneiderin (2018) tutkimuksessa. Muistisairaiden osallistuminen ja mukanaolo julkisissa tiloissa ja tilaisuuksista on tärkeää, jotta yhteiskunnan jäsenten koko kirjo tulee esiin. Myös muistisairailla on annettavaa muille.

Ylevä puhe muistisairaan tukemisesta ja omahoidosta voitaisiin lopettaa, ellei siihen ole oikeasti tahtotilaa. Tuolloin olisi tehtävä julkisesti selväksi, mihin rooliin yhteiskunta todellisuudessa asettaa ikääntyneet ja muistisairaat. Mikäli julkinen valta vetoaa rahojen riittämättömyyteen, voidaan jälleen todeta, että kyseessä on arvovalinta.

Puoliso

Julkaisemme kirjoituksen

poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.