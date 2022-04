Ensivaste on osa ensihoitopalvelua

Toivon asian saavan huomiota suunniteltaessa hyvinvointialueiden toimintaa

Suomen ponnisteluissa kohti potilasturvallisuuden kärkimaata (HS 19.4.) on ensihoidon kohdalla merkittävä vaje. Asia on korjattavissa ja toivon sen saavan huomiota suunniteltaessa hyvinvointialueiden toimintaa. Ongelma liittyy onnettomuuspotilaiden alkuvaiheen tutkimiseen ja hoitoon pelastustoimen vastuulla olevissa tehtävissä.

Useilla sopimuspalokunnilla on erillinen kevyt pelastusajoneuvo ensivasteyksikkönä, jonka käyttö on vakiintunutta vakavissa sairauskohtauksissa, kuten hengitysvaikeuksissa tai kouristelukohtauksissa. Yksikköä käytetään silloin, kun se tavoittaa potilaan ennen ambulanssia tai ambulanssi tarvitsee apua. Yksikön henkilöstöön kuuluu usein sellaista hoitohenkilöstöä, jolla ei ole pätevyyttä toimia varsinaisessa pelastusyksikössä.

Liikenneonnettomuuksiin tai rakennuspalojen savukaasu- ja häkäaltistuksiin erillistä ensivasteyksikköä ei useinkaan hälytetä. Alkuvaiheen potilastoimet on vastuutettu pelastusyksikölle, vaikka siltä voi puuttua ensivasteyksikön henkilöstö-, toimenpidevaltuutus- ja kalustopotentiaali. Potilastoiminta ei tapahdu ensihoidon kenttäjohdon alaisuudessa vaan insinööripohjaisen palomestarin alaisuudessa. Pelastustoimen Pronto-tietokantakaan ei anna mahdollisuutta siihen, että sopimuspalokunta kirjaa onnettomuuksissa käytetyn sekä pelastusyksikköä että ensivasteyksikköä.

Satakunnassa päätettiin, kuten muillakin hyvinvointialueilla päätettäneen yleisesti, että ensivastetoiminta on organisaatiorakenteessa pelastustoimen alaisuudessa. Toimialarajat ylittävillä käytännöillä pitää kuitenkin varmistaa, että ensivastetoiminta on selkeästi osa ensihoitopalvelua. Sopimuspalokuntapohjaiselle ensivastehenkilöstölle pitää luoda myös selkeät ohjeet tehdä vaaratilanneilmoituksia, koska hälytystehtävissä he ovat osa viranomaisorganisaatiota.

Sakari Aalto

sairaanhoitaja, yamk

Ulvila

