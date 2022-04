Vuosikymmeniä kestäneistä yrityksistä huolimatta musiikkiterapeuteilla ei ole virallista terveydenhuollon ammattinimikettä.

Musiikkiterapian systemaattinen käyttö alkoi Suomessa 1960-luvulla. Musiikkiterapian perinteisiä sovellusalueita ovat psykiatria ja kehityksellisten häiriöiden kuntoutus. Nykyään musiikkiterapiaa käytetään myös kommunikaatiohäiriöiden, neurologisten ongelmien, päihdeongelmien sekä työuupumuksen ja kivun hoidossa.

Kela korvaa musiikkiterapiaa vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena ja kuntoutuspsykoterapiana 16–25-vuotiaille nuorille ja nuorille aikuisille. Musiikkiterapeutit toimivat myös erikoissairaanhoidon palveluntuottajina. Suomessa on noin 600 koulutettua musiikkiterapeuttia. Musiikkiterapeutteja työskentelee kaikkialla Suomessa.

Mielenterveyspalveluiden tarve on ollut pitkään kasvussa, ja koronaviruspandemia on entisestään lisännyt masennusta, ahdistusta sekä lasten ja nuorten psyykkistä oirehdintaa. Musiikkiterapia on osoittautunut vaikuttavaksi hoitomuodoksi näissä kohderyhmissä. Musiikkiterapia ja muutkin luovat terapiat, kuten kuvataideterapia ja tanssi-liiketerapia, tarjoavat vaihtoehtoisia ilmaisun ja kommunikoinnin muotoja perinteisille keskusteluhoidoille. Tämä on hyödyllistä erityisesti sellaisissa kohderyhmissä, joissa sanallinen ilmaisu on sairauden tai muiden tekijöiden vuoksi rajoittunut.

Musiikkiterapialla on professuuri Jyväskylän yliopistossa, ja alan kliininen koulutus ja tutkimus on korkeatasoista. Vuosikymmeniä kestäneistä yrityksistä huolimatta musiikkiterapeuteilla ei kuitenkaan ole virallista terveydenhuollon ammattinimikettä. Nyt kun olemme tilanteessa, jossa terapeuteista on huutava pula, virallisen ammattinimikkeen myötä avautuisi lisää kaivattuja terapiapaikkoja. Nuoria ja aikuisia tulisi ohjata psykoterapian lisäksi entistä enemmän myös musiikkiterapiaan, kun suunnitellaan Kelan kuntoutuspsykoterapiaa.

Kaija Oivamäki-Tähtinen

varapuheenjohtaja, Suomen musiikkiterapiayhdistys ry

Jaakko Erkkilä

musiikkiterapian professori

musiikkiterapeutteja, kouluttajapsykoterapeutteja

