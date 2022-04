Energian valmisteverotaakka on Suomessa EU:n suurin asukasta kohden.

Suomessa on HS:n kirjoituksen (19.4.) mukaan ”Euroopan pahin epäsuhta” tuissa uusiutuvalle energialle ja fossiilisille polttoaineille. Suomi tukee tilastojen mukaan runsaasti fossiilisia ja käytännössä ei lainkaan uusiutuvia. EU:n tilintarkastustuomioistuimen raporttiin perustuvat väitteet vetävät kuitenkin mutkia suoriksi.

Suomessa energiaa ja erityisesti fossiilisia polttoaineita verotetaan tuntuvasti. Raportin mukaan Suomessa valmisteverojen osuus valtion budjetista on 13 prosenttia, joka on selvästi suurempi kuin EU:n keskiarvo, seitsemän prosenttia. Energian valmisteverotaakka on Suomessa EU:n suurin asukasta kohden.

” Energian valmisteverotaakka on Suomessa EU:n suurin asukasta kohden.

Koska energiaverotus on Suomessa raskasta, kilpailukyvyn turvaamiseksi esimerkiksi logistiikalle tärkeää dieseliä verotetaan kevyemmin kuin bensiiniä. Alempi verokanta lasketaan vertailussa fossiilitueksi, vaikka Suomen dieselvero on silti EU:n kärkijoukkoa. Laskennallisesti siis näyttää, että Suomi tukee runsaasti fossiilisia polttoaineita, vaikka todellisuudessa verorasitus niille on korkea.

Verotuksen lisäksi päästökauppa nostaa fossiilisten polttoaineiden hintaa koko EU:ssa. Raportin vertailu ei myöskään laske mukaan uusiutuvien lämmityspolttoaineiden verovapautta.

On hyvä, että Suomessa uusiutuva energia on pääosin kannattavaa ilman tukia. Esimerkiksi tuulivoiman syöttötariffeja ei enää tarvita, koska tuotantokustannukset ovat romahtaneet. Energiatuet ovat väline, ei päämäärää puhtaan energian edistämisessä.

Kotitaloudet voivat silti saada tukea tai käyttää kotitalousvähennystä aurinkopaneelien asentamiseen ja öljylämmityksestä luopumiseen. Myös suuriin uuden teknologian energiainvestointeihin tai maatilojen biokaasulaitoksiin on mahdollista saada energiatukea.

Energiaverotus on ajankohtainen aihe, sillä Suomen hallitus laatii energiaverotukselle pitkän aikavälin tiekarttaa.

EU:n komissio on myös esittänyt energiaverodirektiivin uudistusta osana Fit for 55-ilmastopakettia. Esitys nostaisi fossiilienergian verotuksen minimitasoja, mikä on ilmaston ja Suomen kannalta hyvä asia. Ongelmallisia ovat kuitenkin esitykset bioenergian verottamisesta ja alempien verokantojen poistamisesta. Tämä lopettaisi esimerkiksi teollisuuden alemman sähköverokannan, jolla on haluttu tukea teollisuuden sähköistymistä ja päästövähennyksiä.

Verotus on keskeinen osa vihreän siirtymän edistämistä ja Suomen kansainvälistä kilpailukykyä. Siksi päätöksiä on tehtävä oikean tilannekuvan pohjalta. Väite Suomen kärkisijasta fossiilisia tukevien maiden ”mustassa tilastossa” ei tällainen ole.

Emmiliina Kujanpää

johtava veroasiantuntija

Teppo Säkkinen

elinkeino- ja ilmastoasiantuntija

Keskuskauppakamari

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.