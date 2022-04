Maaliskuun alkupuolella perheeseemme muutti Ukrainasta paennut nainen. Kävimme tekemässä tilapäisen suojelun hakemuksen poliisilla lähes saman tien, ja nainen ilmoittautui vastaanottokeskuksen kotimajoitusasiakkaaksi. Tästä päivästä alkoi myös oikeus vastaanottorahaan.

Viisi viikkoa ilmoittautumisen jälkeen kotimajoittujamme ei ole vielä saanut euroakaan vastaanotto- tai muuta rahaa mistään. Tyhjin käsin Suomeen tullut nainen on siis koko tämän ajan odottanut apua, jonka antaminen on Maahanmuuttovirastolle täysin rutiinitoimenpide. Hän on ollut koko tämän ajan täysin yksityisen vapaaehtoisen ruoka- ja muun avun varassa.

Mikään ruuhka ei voi tällaista viivyttelyä selittää. Tilanne on kamala ja lisäksi kamalan nolo. Tässä ajassa olisi jo hyvinkin ehtinyt lukea koko Gogolin tuotannon byrokratiakuvauksineen.

Sari Veikkolainen

Espoo

