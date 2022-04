Suomen psykologista ilmatilaa on syytä puolustaa

Päättäjien olisi nyt aika nostaa informaatiopsykologinen puolustus ensisijaiseksi painopistealueeksi.

Helsingin Sanomien jutussa (21.4.) kerrottiin tiedustelueversti (evp.) Martti J. Karin todenneen, että ”Suomessa kun kysyt, kuka vastaa meidän informaatiopsykologisesta puolustuksestamme, saa vastaukseksi vain lasittuneen katseen”. Mikäli tämä pitää paikkansa, on syytä olla huolestunut. Kuten Ukrainan sota on osoittanut, psykologisen ilmatilan hallinta on nykyaikana monella ulottuvuudella keskeistä sekä rauhan että konfliktin aikana.

Todennäköisesti toteutuva Nato-jäsenyys lisää psykologisen ilmatilan loukkauksia Suomessa. Puolustaudummeko vai annammeko Venäjän tai jonkin muun toimijan ottaa haltuunsa Suomen psykologisen ilmatilan? Päättäjien olisi nyt aika nostaa informaatiopsykologinen puolustus ensisijaiseksi painopistealueeksi konkreettisilla toimenpiteillä eikä vain korulauseina puolustusselonteoissa tai juhlapuheissa.

Lauri Mannermaa

psykologi, Helsinki

