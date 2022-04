Talouselämässä toimittaja Pekka Lähteenmäki käsittelee suurliikemies Richard Bransonin ehdotusta, jonka mukaan valtioiden pitäisi laskea nopeusrajoituksia, jotta öljyn kysyntä vähenisi – ja sen mukana tarve ostaa energiaa hyökkäyssotaa Ukrainassa käyvältä Venäjältä.

”Perusajatus on, että Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan maanteiden nopeusrajoitusten alentaminen 10 kilometrillä alentaisi polttoaineen kulutusta 290 000 öljybarrelilla päivässä. Jos mukaan otetaan raskas liikenne, vähenisi kulutus vielä 140 000 barrelilla. Mukana muutoksessa pitäisi olla IEA:n 31 jäsenmaata eli myös Yhdysvallat.”

”Venäjän vaikeudet myydä öljyään vähentävät maalle erittäin tärkeitä valuuttatuloja. Kysynnän lasku myös laskee öljyn hintaa ja Venäjän tuloja. Venäjä joutuu jo nyt myymään öljyään alihintaan.”

”Mutta myös kuluttaja hyötyisi, kun polttoaineet halpenisivat, inflaatio rauhoittuisi ja talouskasvu saisi tukea.”

”Toki Venäjä maksaa sotilaille ruplilla ja ottaa aseet omista varastoistaan. Venäjän asevoimat eivät kuitenkaan ole niin vahvat kuin on luultu. Venäjä on jo yrittänyt ostaa aseita Kiinalta ja tiettävästi on mutkien kautta ostanut niitä Iranista. Aivan suoraankin Venäjän sotakone kaipaa siis länsivaluuttaa, jota tulee öljystä.”

”Nopeusrajoitusten tulo näyttää vielä poliittisesti kaukaiselta. Sitä ei kuitenkaan tarvitse jäädä odottamaan. Jokainen voi jo nyt aloittaa bensakapinan ja iskeä bensa-aseella Venäjän sotarikoksia vastaan. Samalla säästyvät omatkin rahat.”

”Aloittaa voisi vaikka siitä, että säätää auton rengaspaineet kohdalleen. Kuulostaa mitättömältä, mutta vaikutus voi olla tuntuva. Toiseksi voi miettiä, voiko ajoja vähentää.”

”Jos kuitenkin täytyy lähteä autolla, niin pitäisikö hidastella eli ajaa alle nopeusrajoitusten? Ehkä ensin voisi aloittaa siitä, että noudatetaan niitä rajoituksia. Hassua, että tämä pitää sanoa, mutta: on enemmän kuin ok ajaa nopeusrajoitusten mukaan.”

”Kovin loogista ei tosiaankaan ole ajaa moottoritiellä ylinopeutta ja valittaa bensan hinnasta.”

Tuulilasissa päätoimittaja Olli Koivusalo varoittaa sähköautoihin liittyvästä huoltovarmuusongelmasta.

”Mitä jos Venäjä lamaannuttaa sähköverkkomme kyberhyökkäyksillä, tai yrittää tuhota sen pommittamalla? Liikkumisen kannalta tämä kauhea tilanne tarkoittaisi muun muassa sitä, että täyssähköautoilijat – joita on tällä hetkellä Suomessa noin 25 000 – olisivat pulassa. – – Tyhjällä akulla ei viedä perhettä evakkoon.”

”Toki bensapumputkin tarvitsevat sähköä toimiakseen, mutta jakeluasemat on mahdollista varustaa sähköä dieselistä jauhavilla aggregaateilla.”