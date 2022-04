On paljon suomalaisia, joiden mielestä palveluiden karsimista on jouduttu tekemään jo liikaa.

Monien alojen osaajat taistelevat oikeutetusti palkkojensa ja työolojensa parantamisen puolesta. Esimerkiksi sairaanhoitajat, sosiaalityöntekijät, varhaiskasvatuksen työntekijät, opettajat tai kirjastotyöntekijät saavat työnsä vaativuuteen ja koulutukseensa nähden erittäin pientä palkkaa.

Jos palveluiden tarjoamisen kuluihin – kuten palkkoihin – aletaan käyttää nykyistä paljon enemmän verovaroja, täytyy palveluita jostain vähentää, asiakasmaksuja nostaa tai verotuloja kerätä lisää.

On paljon suomalaisia, joiden mielestä palveluiden karsimista on jouduttu tekemään jo liikaa. Moni on suuressa ahdingossa heikentyneiden palveluiden ja kasvavien maksujen keskellä.

Tiedän lukemattomia suomalaisia – itseni ja ministeri Aki Lindénin (sd) lisäksi –, jotka olisivat valmiita vapaaehtoisesti maksamaan enemmän veroja. Vuosien mittaan olen keskustellut usein verotuksesta, julkisista palveluista, palkoista ja asiakasmaksuista. Näiden vuosien aikana todella monet bussikuskeista lääkäreihin ja professoreihin ovat kertoneet, että voisivat hyvinkin maksaa enemmän tuloveroja.

Neljä vuotta sitten Tampereen kaupunginvaltuustossa tekemässäni valtuustokyselysssä ehdotin, että Tampere alkaisi selvittää yksilöllisen vapaaehtoisen veroprosentin noston mahdollisuutta. Silloin pormestari Lauri Lylyn mukaan tällaiseen kokeiluun ei ollut lainsäädännöllisiä mahdollisuuksia.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen on juuri nyt suuressa myllerryksessä. Uudistukseen liittyy myös verotuksen miettimistä uudelleen.

Ehdotan, että niille, joilla on mahdollisuuksia ja intoa maksaa pakollisia veroja enemmän, annettaisiin tähän helppo tapa esimerkiksi yhden ruksin lisäämisellä veroilmoitukseen. Olisiko nyt aika tehdä näin yksinkertainen ja kuluton asia mahdolliseksi?

Maija Kajan

Tampereen vihreän aluevaltuustoryhmän jäsen

