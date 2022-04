Ylilääkäri, professori Ari Leppäniemi kirjoitti (HS Mielipide 20.4.) hyvin selvästi hoitajien työtaistelun mahdollisen joukkoirtisanoutumisen seurauksista ja hoitajien työpanoksesta terveydenhuollossa. Hänellä on näkemystä ja kokemusta puhua asiasta, ja hän arvostaa moniammatillisuutta potilaan hoidossa.

Leppäniemi totesi, että yksikään hänen tuhansista tekemistään leikkauksista ei olisi toteutunut ilman osaavia hoitajia. Ei myöskään vuodeosastohoito tai hoito missä hyvänsä hoitopisteessä olisi toteutunut ilman osaavia hoitajia. Samaa voinee sanoa kuka hyvänsä terveydenhuollossa toimiva ammattilainen. Kaikki tapahtuu potilaan parhaaksi.

Leppäniemi tarjosi myös ratkaisun meneillään olevaan työmarkkinakiistaan: hoitajien palkkaohjelma tulee viedä läpi viipymättä. Tähän on helppo yhtyä. Hyvän terveydenhuoltojärjestelmämme pelastamiseksi se on tarvittava keino sen lisäksi, mitä hallitus on jo tehnyt. Palkkaohjelman toteuttaminen ja työolosuhteiden parantaminen mahdollistavat sen, että hoitajia riittää tulevaisuudessakin tekemään hyvää hoitotyötä potilaan parhaaksi.

Liisa Astala

johtava ylihoitaja/henkilöstöpäällikkö, eläkkeellä, Hus Lohjan sairaanhoitoalue

