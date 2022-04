Joka kevät joudun taistelemaan aurinkovoiteen käytöstä päiväkodin työntekijöiden kanssa.

Terveysviranomaisten selvä suositus on, että auringolta tulee suojautua, kun uv-indeksi ylittää arvon 3. Erityisen tärkeää on suojella pieniä lapsia, koska heidän ihonsa on herkkä ultraviolettisäteilylle ja lapsuudessa tapahtunut altistuminen kasvattaa riskiä sairastua ihosyöpään. Miksi tätä ei huomioida Helsingin kaupungin päiväkodeissa?

Joka kevät joudun taistelemaan aurinkovoiteen käytöstä päiväkodin työntekijöiden kanssa. Tuon kotoa lapselle oman aurinkovoiteen ja pyydän työntekijöitä laittamaan sitä lapselle ennen ulkoilua. He eivät tee sitä. Suurin osa vanhemmista ilmeisesti alkaa suojata lapsiaan auringolta vasta heinäkuussa, mutta minä noudatan lääkäreiden suosituksia ja suojaan sekä itseni että lapseni, kun uv-indeksi antaa siihen aihetta. Miksi päiväkoti ei noudata terveyssuosituksia?

Aurinkovoiteen lisäksi lapsia tulisi suojella uv-säteilyltä rajoittamalla ulkoilua keskipäivällä ja tarjoamalla varjoisia leikkipaikkoja. Lapseni päiväkodissa syödään usein kesällä lounasta ulkona, täydessä paahteessa ilman minkäänlaista mahdollisuutta hakeutua varjooon – ja ilman aurinkovoidetta tietenkin. Ei ihme, että ihosyövät yleistyvät nuorilla.

Huolestunut äiti

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.