Anne Tolvanen ja Markku Remes toivat mielipidesivulla (HS 21.4.) esille kysymyksen, mihin tuulivoimapuistoja voidaan ja halutaan rakentaa. Niiden sijaintiin vaikuttavat ympäristöarvojen lisäksi monet yhteiskunnalliset ja taloudelliset tekijät.

Tällä hetkellä tuotanto ja kulutus ovat maantieteellisesti erillään. Tuulivoimalla tuotettua sähköä tulisi kuitenkin pyrkiä tuottamaan myös mahdollisimman lähellä kulutusta. Tämä tarkoittaa suurten väestökeskittymien lisäksi suuria teollisuuden tuotantolaitoksia.

Tuulivoima on kustannustehokas tapa tuottaa uusiutuvaa sähköenergiaa. Tuulivoiman tuotantoon soveltuvia alueita on Suomessa runsaasti, kun yhteistä tahtoa energiaomavaraisuutemme kasvattamiseen vain löytyy. Suomessa ei ole öljyesiintymiä, mutta meillä on merkittävä tuulienergiavaranto, jolla voimme luoda yhteiskunnallemme hyvinvointia ja vaurautta.

Tuomas Candelin-Palmqvist

yrittäjä, Myrsky Energia oy

