Kaupunkisuunnittelu ja siihen liittyvä tiivis kaupunkirakentaminen ovat olleet pitkäaikainen uhka teollisille yrityksille ja niiden sijoittumiselle Helsingin kaupungin alueelle. Vuosikymmenien ajan suuriakin yrityksiä on siirtynyt muualle siksi, että kaavoitus on ohjautunut asunto- ja liikerakennusvoittoiseksi.

Puhtaita teollisuusalueita on Helsingissä jäljellä enää muutamia. Jäljellä olevia tulee kehittää ja yritysten toimintaedellytyksiä parantaa, koska suurkaupunki tarvitsee omavaraisuutta myös työpaikkojen näkökulmasta. 1990-luvulla kaupungin virkamiesten ja yrittäjien yhdessä laatima teollisuusstrategia olisi syytä päivittää.

Pitäjänmäen alue on Suomen suurin työpaikkakeskittymä, ja siellä on säilynyt myös teollista toimintaa huolimatta asuntorakentamisen lisääntymisestä. On olemassa suuri tarve yritysten puolelta löytää teolliseen toimintaan sopivia tontteja.

Kun Raide-Jokeri aloittaa liikennöimisen, työpaikkaliikenteen osalta kaikki on mahdollista. Helsingin seudun kauppakamarin toimitusjohtajan Pia Pakarisen haastattelu (HS 21.4.) oli hyvä alustus edistää kaupunkisuunnittelun kautta Helsingin yritystoimintaa. Yrittäjäystävälliseksi kaupungiksi tämä on jo aiemmin hyväksytty.

Veikko Punkka

yrittäjä, Vantaa

