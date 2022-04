Ilkka-Pohjalainen puuttuu kansanedustaja Erkki Tuomiojan (sd) väitteeseen, jonka mukaan media on Suomessa ”tavallaan sotapsykoosissa”.

”Amerikkalaiselle radiokanavalle antamassaan haastattelussa Tuomioja perusteli sotapsykoosiajatustaan sillä, että Suomessa ajatellaan maan joutuvan milloin tahansa hyökkäyksen kohteeksi. Tuomiojan mukaan se ei ole realistinen arvio.”

”Venäjä aloitti brutaalin tuhoamissodan Ukrainaa vastaan kaksi kuukautta sitten. Siihenkään sotaan ei moni uskonut, vaikka Venäjä oli kahdeksan vuotta sitten kaapannut laittomasti Krimin. Niin vain kävi.”

”Muu maailma todistaa raakuuksia, joita ei enää pitänyt tapahtua. Ukrainan kärsimykset ovat osittain seurausta siitä, että läntinen maailma tuuditti itsensä viattomaan lapsenuskoon.”

”Tosiasioiden tunnustaminen tekee usein kipeää. Suomi totutti itsensä eräänlaiseen valetodellisuuteen sotien päättymisen jälkeen. Neuvostoliittoa piti hännystellä, että saisimme pitää vapautemme. Myöhempi tutkimus on osoittanut, että liekanaru oli varsin lyhyt.”

”Jos media onkin sotapsykoosissa, Ukrainan tapahtumia vasten se saattaa olla jopa oikeutettua. Venäjän pelko on itsevarjelua.”

”Suomen Nato-päätöstä on kuvattu historialliseksi. Muutaman viikon päästä Suomi lopultakin katkaisee napanuoran itänaapuriinsa. Se on viimeinen askel liittymisessä siihen yhteisöön, johon Suomi kuuluu. Itsenäinen valtio tekee itsenäisen päätöksen ja elää haluamallaan tavalla.”

”Venäjälle Suomen Nato-jäsenyys on ilman muuta nöyryytys. Sen vaikutusvallan rajat on laitettu testiin. Voi vain arvailla, millaisia reaktioita seuraa. Sotilaallinen konfliktikaan ei ole poissuljettu, vaikka se ’sotapsykoosilta’ saattaa kuulostaakin.”

”Kahdenväliset suhteet pysyvät tulehtuneina niin kauan kuin Ukrainan sota on käynnissä ja Vladimir Putin on Venäjän presidentti. – – Siihen saakka on oltava varuillaan – ja varustauduttava pahimpaan.”

Ilta-Sanomat kommentoi venäläiskomentaja Rustam Minnekajevin lausuntoa, jonka mukaan Venäjän tavoitteena on edetä Ukrainan rannikkoa pitkin länteen Odessaan ja sieltä Transnistriaan, venäjänmieliseen osaan Moldovaa.

”Moldovan uhkaaminen voisi olla kemiallisten aseiden ja taktisten ydinaseiden käytön lisäksi käännekohta, joka saisi lännen liikkeelle. Moldova on jo lähellä EU:n ydinalueita.”

”Operaatio Moldovan suuntaan voi tarkoittaa sitä, että epätoivoinen Putin hakee oikeasti suursotaa Euroopassa – hinnalla millä hyvänsä.”