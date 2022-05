Tuetaan yhdessä maanviljelijöitä kotimaisilla valinnoilla ja annetaan heidän työlleen arvo, jonka he ansaitsevat.

Muutama viikkoa sitten hallitus kertoi lisätuesta maataloudelle, koska maanviljelyn lisääntyneet kustannukset haastavat koko elinkeinon. Maailmanlaajuisen ruokakriisin uhasta huolimatta useat helsinkiläiset poliitikot kritisoivat maatalouden tukemisen järkevyyttä.

On kuitenkin selvää, että näin pohjoisessa maatalous ei ole kannattavaa, jos sitä ei tueta. Mutta jos kerran halpaa ruokaa saa ulkomailta, miksi tuemme kallista viljelyä pohjoisessa?

Ensinnäkin kotimainen ruoka on puhdasta. Suomalaiset elävät yleensä pitkän ja terveen elämän. Kotimaisella ruoalla on tässä iso rooli. Suomalainen maaperä sisältää hyvin vähän syöpää aiheuttavia raskasmetalleja, kuten kadmiumia ja nikkeliä, jolloin myös niiden pitoisuus täällä viljellyissä kasveissa on pieni.

Suomessa torjunta-aineiden käyttöä valvotaan tarkasti. Kasvien kasteluvesi on puhdasta, jolloin esimerkiksi pahimmillaan tappavan listerian vaaraa ei ole. Eläimille ei anneta ihmisille haitallisiksi osoittautuneita antibiootteja. Puhtaalla ruoalla on siten suuri kansanterveydellinen ja taloudellinen merkitys.

Suomalaiset viljat ovat myös erittäin terveellisiä. Esimerkiksi kauran betaglukaanin on osoitettu ehkäisevän sydänsairauksia. Suomalainen ruokavalio, jossa suositaan kasviksia, marjoja, rypsiöljyä ja täysjyvää, on tutkitusti yksi maailman terveellisimmistä ruokavalioista.

Huoltovarmuutta ei pidä unohtaa. Viime vuosina on saatu kokea, että yhteiskuntamme on yhä kriisialtis kehittyneestä teknologiasta huolimatta. Kriiseissä ei voida luottaa tuontiruokaan. Myös maailmanlaajuisesti on tärkeää, että mahdollisimman paljon erilaisia ruoaksi kelpaavia kasveja viljellään monenlaisissa olosuhteissa. Tällainen järjestelmä on vakain nälänhädän estämisessä silloin, kun jossain päin maailmaa tulee huonoja satoja.

Päästöjen vähentämisen näkökulmasta ruoan kuljettaminen rahtina toiselta puolelta maailmaa ei ole ekologisesti kestävää. Suomessa viljely on kansainvälisesti verraten ympäristöystävällistä ja vähäpäästöistä ja tukee siten maailmanlaajuista tavoitetta vähentää hiilidioksidipäästöjä.

Ihmisten ja eläinten ja hyvinvointi huomioidaan kotimaisessa ruuantuotannossa. Suomalaiset tuotantoeläimet voivat kansainvälisesti tarkasteltuna hyvin. Tuotanto on reilua myös työntekijöille: Suomessa elintarvikeketjun työntekijöiden sosiaaliturva-, työterveyshuolto- ja eläkeasiat sekä ammattiosaaminen ovat kunnossa.

Kotimaisella ruoalla on siis hyvin merkittävä rooli suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa. Siihen ei kannata suhtautua ylimielisesti. Maatalous- ja elintarvikeala on Suomessa suuri työllistäjä, joka tuottaa kansantaloudelle arvonlisäystä sekä veroja ja muita veroluonteisia maksuja. Tuetaan yhdessä maanviljelijöitä kotimaisilla valinnoilla ja annetaan heidän työlleen arvo, jonka he ansaitsevat.

Sofia Syväoja

lääketieteen opiskelija, Oulu

