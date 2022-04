Olen Helsingin keskustassa vuosikymmeniä asunut eläkeläinen. Minulla on kesäauto, jota käytän noin viisi kuukautta vuodessa. Tuon ajan asun maalla mutta joudun käymään välillä kaupungissa hoitamassa asioita. Tarvitsen siis vain muutamina päivinä kuussa pysäköintitunnusta. Kaavailtu jopa 90 euron pysäköintimaksu kuukaudelta (HS 22.4.) tuntuu tapauksessani aika kohtuuttomalta.

Kaupungin keskusta-alueella, kuten Kruununhaassa, parkkipaikat vähenevät tuntuvasti Siltavuorenrannan uusien tielinjausten kylkiäisenä. Jo nyt on vaikea löytää parkkipaikkaa. Jos pysäköinnin hinta nousee, pitäisi pysäköintimahdollisuuksien vastaavasti parantua. Täällä ”hyvätuloisten” asuinalueella asuu paljon eläkeläisiä ja lapsiperheitä, joiden tulotaso saattaa olla melko matalakin. Jos tavalliset asukkaat rahastetaan tyhjiksi jatkuvasti nousevan kiinteistöveron, energian kallistumisen ja yhä kohoavien asumiskustannusten myötä, voi käydä kuten Helsingin ydinkeskustalle on jo käynyt: se on näivettynyt.

Helsingin johto on vastuussa kaupungin tulevasta kehityksestä. Monissa ulkomaisissa kaupungeissa keskusta on slummiutunut asumisolosuhteiden huononnuttua ja asukkaiden muutettua muualle.

Ursula Haarlaa

Helsinki

