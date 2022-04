Vastuu luottamussillan rakentamisesta kuuluu organisaatioille. Yritykset ovat tässä yhä taitavampia, mutta liian monet julkiset organisaatiot luottavat yhä omaan auktoriteettiinsa.

Jos poliitikot päättävät edistää Suomen Nato-jäsenyyttä, Suomen turvallisuuden on ennustettu olevan uusien haasteiden edessä. On varoiteltu hybridivaikuttamisesta ja sen vaaroista. Hybridivaikuttamisen työkalupakissa on monenlaista, mutta sen ytimessä on lähes aina informaatiovaikuttaminen.

Mistä siis puhumme, kun puhumme informaatiovaikuttamisesta? Preussilainen kenraali Carl von Clausewitz (1780–1831) kirjoitti, että sota on politiikan jatkamista toisin keinoin. Tätä kuuluisaa ajatusta mukaillen informaatiovaikuttamisen voisi sanoa olevan sodan tavoitteiden saavuttamista vaihtoehtoisilla menetelmillä.

Saman ajatuksen voi lukea Garri Kasparovin vuonna 2016 julkaisemasta twiitistä: “The point of modern propaganda isn’t only to misinform or push agenda. It is to exhaust your critical thinking to annihilate truth.” Hänen mukaansa modernin informaatiovaikuttamisen tavoite on siis kriittisen ajattelun tukahduttaminen totuuden peittämiseksi.

Monien vaikuttamispyrkimysten tavoitteena on hajottaa yhteiskuntaa sisältäpäin. Kun Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi puhui Suomen eduskunnalle, puolustus- ja ulkoministeriön verkkosivut kaatuivat. Se ei tainnut olla sattumaa – eikä luultavasti sekään, että Nordean sähköisten palvelukatkojen aikana asiakkaiden säästötilit näyttivät hetken nollaa.

Informaatiovaikuttamisen luonteeseen kuuluu, että ulkopuoliset spekuloivat, ketkä sen takana ovat. Lopulliset vastaukset hämmennyksen aiheuttajista jäävät usein pimentoon.

Teknologian murros vauhdittaa informaatiovaikuttamista. Ihmismielen kyky käsitellä informaatiota ei ole kehittynyt samassa tahdissa teknologian kanssa. Kasvava tiedon määrä ei opeta meitä tunnistamaan informaatiovaikuttamista paremmin, päinvastoin. Kommunikaatiokaaoksen lopputuloksena on usein vain infoähky ja uupumus ja – mikä hankalinta – luottamuksen mureneminen.

Yhteiskunnan koheesiota voidaan lisätä vain luottamuksella. Ennen teknologian murrosta ja sosiaalista mediaa luottamus tarkoitti auktoriteetteihin nojaamista. Teknologiset innovaatiot ovat vaikuttaneet myös luottamukseen.



Oxfordin yliopiston luennoitsijan Rachel Botsmanin mukaan luottamus syntyy siitä, että meillä on luottavainen suhtautuminen tuntemattomaan. Meidän tulee osata rakentaa luottamussilta tunnetun ja tuntemattoman välillä. Tavoitteena on vähentää riskin tunnetta silloin, kun päätämme luottaa johonkin meille entuudestaan tuntemattomaan palveluun, tuotteeseen tai kokemukseen – tulevaisuuteen yleensä.

Vastuu luottamussillan rakentamisesta kuuluu organisaatioille. Yritykset ovat tässä yhä taitavampia. Ne pyrkivät muuttamaan luottamusta osaksi palvelujaan ja tuotteitaan. Ruokalähettiyhtiö Woltin ilmoitus tilauksen odotettavissa olevasta saapumisajasta on tästä oiva esimerkki. Teslalla taas on vielä tekemistä ennen kuin olemme valmiita joukolla luottamaan itseohjautuviin autoihin.

Liian monet julkiset organisaatiot luottavat yhä omaan auktoriteettiinsa. Tuotteen tai palvelun kutsuminen luotettavaksi ei vielä tee siitä sellaista. Jos kokemuksemme aina on, ettei terveyskeskuksesta saa lääkäriaikaa, palveluntuottajaa kohtaan tuntemamme luottamus on jo lähtenyt murtumaan. Yhteiskunnallinen luottamus lunastetaan joka päivä arkisessa kanssakäymisessä päiväkodeissa, terveysasemilla tai Kelassa.

Luottamuksen haaste koskee myös poliitikkoja ja puolueita. Poliittisen järjestelmän keskeisin tehtävä nyt ja tulevaisuudessa on rakentaa yhdessä suomalaisten kanssa luottamussiltaa uuteen ja tuntemattomaan. Jos tässä onnistutaan, voimme käydä illalla rauhallisin mielin nukkumaan varmoina siitä, että aamulla säästötilin saldo on palautunut ennalleen.

