Meillä on hyvät koulut ja hieno yhteiskunta, mutta voimme silti oppia muilta.

Suomi on maailman onnellisin maa: meillä on puhdas vesi ja maailman parhaimpiin kuuluvat koulut. Paremmuuden listamme on loputon. Jokaisella kansakunnalla on tarve kertoa oman maansa ainutlaatuisuudesta ja luoda siten yhteenkuuluvaisuuden ja hyvän itsetunnon tarinaa.

Maailmassa myllää epävarmuus. Koronavirusta ei ole taltutettu, sota on tullut takapihalle ja käsillä on energiakriisi. Kaiken keskellä globaalin maailman ymmärtäminen nousee entistä suurempaan arvoon.

Vaikka Suomi on sijoittunut Pisa-arvioinnissa kymmenen parhaan maan joukkoon, yliopistotasolla jäämme jälkeen parhaista.

Suomesta lähtee ulkomaanjaksolle vuosittain vähemmän opiskelijoita kuin tänne tulee. Kuulemme jatkuvasti, ettei muualla maailmassa suoritettuja korkeakoulututkintoja arvosteta suomalaisissa yrityksissä. Tämän vuoksi moni ulkomailla koulutusta ja kokemusta hankkinut jättää palaamatta Suomeen. Näin jäämme paitsi kansainvälisiä verkostoja ja osaamista, joita he toisivat työmarkkinoillemme.

Vieraaseen kulttuuriin tutustuminen kasvattaa supervoimia, jotka ovat samalla työelämätaitoja: kriittistä ajattelua, empatiaa ja itsetuntemusta. Ulkomailla pidempään asuneilla on kehittynyt kyky tarkastella asioita eri näkökulmista sekä haastaa omat oletukset ja uskomukset ennen päätöksen tekemistä. Oman mukavuusrajan toiselle puolelle astuneet ovat resilienttejä ja vaikuttavia viestijöitä: he ovat kasvattaneet kykyään ajatusten, mielipiteiden ja tunteiden välittämiseen tarkoituksenmukaisella tavalla.

Kun maailma ympärillämme tuntuu epävakaalta, on eri kansojen, maiden ja kulttuurien ymmärtäminen entistä tärkeämpää. Meillä on hyvät koulut ja hieno yhteiskunta, mutta voimme silti oppia muilta. Mikäli emme systemaattisesti lähetä suomalaisnuoria kansainvälistymään, työnantajien on myöhemmin hankala löytää kansainvälisiä osaajia.

Lena Grenat

toiminnanjohtaja

Suomi-Amerikka yhdistysten liitto

Anja Kahri

toiminnanjohtaja

AFS Intercultural Programs Finland ry

