Markkinalähtöisyys ei sovi pysäköintiin.

Helsingin Sanomat on kirjoittanut Helsingin kaupungin suunnitelmista uusia asukaspysäköinnin hinnoittelu markkinavetoiseksi. Esitys on ollut kommentoitavana kaupungin sivuilla, jossa se on saanut runsaasti kritiikkiä osakseen. Suunnitelmien taustalla onkin erikoisia oletuksia, jotka eivät täytä arjen elämän ja tasa-arvoisen kaupunkikehittämisen ehtoja.

Ensinnäkin kantakaupungin kaikki asukkaat eivät ole rikkaita. Kaupungissa asuu myös eläkeläisiä, yksinhuoltajia ja lapsiperheitä. Periaate ”varakkaat maksakoot enemmän” on outo, verotushan on keino tasata tuloeroja. Jos varakkuus otetaan maksujen lähtökohdaksi, täytyy tosiasialliset tulot ottaa lähtökohdaksi, kuten päivähoitomaksuissa, eikä luoda järjestelmää populistisesti muka korkeiden mediaanitulojen mukaan.

Ehdotetut pysäköinnin hinnat ovat aivan liian kalliita. Keski- ja pienituloisilla ei ole mahdollisuutta maksaa sataa euroa kuussa pysäköinnistä. Onko kaupungin todella tarkoitus määrittää, että osalla asukkaista, jotka eivät ole niin varakkaita, ei voi olla kantakaupungissa autoa? Mihin demokratiakäsitykseen tämä perustuu?

” Helsingin liikenneratkaisuissa on vallalla outo kehityssuunta.

Markkinalähtöisyys ei sovi pysäköintiin. Ei ole tarkoituksenmukaista luoda järjestelmää, jossa kuntalaisten rahoja siirretään yksityisille yrittäjille vielä niin, ettei palvelu palvele. Pysäköintiluolat ovat kaukana asunnoista. Lapsiperheiden tavaroineen on niihin vaikea liikkua, samoin ikäihmisten, joita on yhä enemmän.

Helsingin liikenneratkaisuissa on vallalla outo kehityssuunta. Polkupyörät ja potkulaudat eivät ole kaikille liikkumisen vaihtoehto. Julkisen liikenteen maksuja on korotettu niin, että esimerkiksi eläkeläinen, joka ei tarvitse kuukausilippua, maksaa lähes kuusi euroa edestakaisesta matkasta vaikkapa lääkäriin. Eipä tunnu toimivalta kaupungilta.

Titta Baer

Helsinki

