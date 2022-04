Keskimäärin joka toinen tietotyöläinen on kiinnostunut työn tekemisestä eläkkeellä. Miksi tämä ei kuitenkaan toteudu? Syitä on monia lähtien rajoittavista asenteista sekä ikään että työn tekemisen tapaan liittyen. Yksi merkittävä ja turha hidaste on liian kireä verotus. Ja koska eläkkeellä ei ole pakko tehdä töitä, ei kireä verotus ainakaan motivoi töihin paluuseen.

Ehdotan, että eläkkeellä työn tekeminen tehdään verottomaksi. Näin saamme valtavasti osaavaa työvoimaa takaisin työmarkkinoille. Veroista vapaa tulo palautuisi lisääntyneenä kulutuksena yhteiskuntaan, myös työnantajien hyötyjen kautta lisääntyneinä yhteisöveroina.

Antti Harjuoja

toimitusjohtaja, Espoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.