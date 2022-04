Jokainen tyhjä keskusta-asunto luo paineita kaavoittaa lisää ja on siten uhka viheralueille.

Helsingissä tyhjillään on keskimäärin 6–8 prosenttia asunnoista. Kaupungin arvoalueilla osuus on vielä suurempi.

Helsingissä on jo tovi keskusteltu ydinkeskustan tyhjistä asunnoista ja niiden kasvavasta määrästä. Helsingissä tyhjillään on keskimäärin 6–8 prosenttia asunnoista, mutta Helsingin arvokkailla alueilla, erityisesti ydinkeskustassa, luvut poikkeavat kaupungin keskiarvosta.

Luontaisesti aina osa asunnoista on tyhjillään remonttien, muuttojen ja omistajanvaihdosten vuoksi, mutta ydinkeskustassa syy on toinen.

Esimerkiksi Kluuvissa tyhjien asuntojen osuus on 38 prosenttia, Kaivopuistossa 27 prosenttia ja ja Kaartinkaupungissa 23 prosenttia. Myös Kampissa, Ullanlinnassa sekä Kruununhaassa tyhjien asuntojen osuus ylittää merkittävästi kaupungin keskiarvon.

Ilmiö on tuttu globaalisti ja selittyy elintason nousulla, kun vauraat ihmiset ostavat itselleen kaupunkiasuntoja. Matalien korkojen aikana ydinkeskustan asunto voi olla jopa tyhjillään kannattava sijoitus.

Samalla kun Helsingin kaupunki tavoittelee vuosittaista 7 000 uuden asunnon tuotantotavoitetta, keskustan tyhjät asunnot siirtävät tavoitetta kauemmaksi. Jokainen tyhjä keskusta-asunto luo paineita kaavoittaa lisää ja on siten uhka viheralueille. Tyhjät kaupunkiasunnot myös näivettävät ydinkeskustan yrityksiä ja erityisesti palveluliiketoiminnan toimintaedellytyksiä. Kivijalkakauppa ja kahvilat ovat tämän ilmiön isoja häviäjiä.

Tyhjät asunnot pitää palauttaa asumiskäyttöön markkinamekanismilla eli ottamalla käyttöön tyhjien asuntojen sakkomaksu. Näin on toimittu muun muassa Vancouverissa Kanadassa, jossa tyhjistä asunnoista on maksettava veroa jopa kolme prosenttia asunnon markkinahinnasta. Maksu on asetettava riittävän korkeaksi, jotta asunto ohjautuu joko myyntimarkkinoille, vuokrakohteeksi tai kaupungin saama hyöty ylittää haitat.

Päättäjien on toimittava ja keskustan näivettymistä on torjuttava. Lisäksi ohjaamalla satunnaiskävijöiden yöpymiset hotelleihin tuemme työllisyyttä ja koko kaupungin elinvoimaa. Tyhjät asunnot eivät kuulu elävään Helsinkiin.

Olli-Pekka Koljonen

Helsinki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.