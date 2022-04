Kaupungilla olisi tarjolla työtä, josta ukrainalaiset ovat kiinnostuneita, mutta byrokratian pyörät tekevät työn aloittamisen kovin hankalaksi.

Ukrainan sodan myötä Suomeen on saapunut suuri joukko ukrainalaisia. Jos Ukrainasta saapunut henkilö on hakenut tilapäistä suojelua, hänellä on heti työnteko-oikeus, kun hän on jättänyt hakemuksen poliisille tai rajaviranomaiselle. Hakemukset käsittelee Maahanmuuttovirasto, joka on pahasti ruuhkautunut.

Moni Ukrainasta saapunut on halukas tekemään töitä, ja muun muassa kuntasektorilla on monia tehtäviä, joihin he voisivat työllistyä heti. Kaikki Kauniaisiin tulleet työikäiset ovat halukkaita työhön, ja me taas näemme tärkeäksi, että kaupunki edesauttaa kaikin keinoin sotaa paenneita työllistymään. Uskomme, että työ on parasta sosiaaliturvaa ja edesauttaa ukrainalaisia vaikeassa tilanteessa.

Olemme yllättyneitä siitä suomalaisen byrokratian määrästä, jota ukrainalaiset ovat kohdanneet. Kaupungilla olisi tarjolla työtä, josta ukrainalaiset ovat kiinnostuneita, mutta byrokratian pyörät tekevät työn aloittamisen kovin hankalaksi.

Vaikka tilapäisen suojelun hakemuksen jättäneellä on heti työnteko-oikeus, tarvitsee hän kuitenkin suomalaisen henkilötunnuksen ja pankkitilin työn aloittaessaan. Tässä vaiheessa alkavatkin haasteet: suomalainen henkilötunnus tulee Maahanmuuttoviraston päätöksen mukana, mutta ruuhkautumisen takia käsittelyajat ovat olleet yli kuusikin viikkoa. Verohallinnosta voi hakea tilapäisen henkilötunnuksen, mutta taas pitää mennä toiseen pisteeseen.

” Miksi jokainen hallinnonala pompottelee asiakasta paikasta toiseen?

Pankkitilin avaamiseksi pankkiin pitää varata aika, ja seuraavat vapaat ajat ovat monen viikon päässä. Lisäksi pankkitilin avaamisen käsittelyaika on ruuhkautunut ja kestää eräästä pankista annetun arvion mukaan 6–8 viikkoa. Asiakirjojen läpikäyntiin pitäisi myös varata venäjää tai ukrainaa sekä suomea puhuva henkilö.

Miksi työpaikan saaneille ei ole järjestelmässä pikakaistaa? Miksi pankkitilin avaamisesta on tehty näin vaikeaa? Miksi jokainen hallinnonala pompottelee asiakasta paikasta toiseen?

Työhalut kariutuvat varmasti monelta tällaisen byrokratian edessä. Kaupungin taholta olemme yrittäneet auttaa tilannetta olemalla yhteyksissä Maahanmuuttovirastoon, verottajaan ja eri pankkeihin. Hallinnon kiemurat hyvin tuntevien kunnallisten viranhaltijoiden avusta huolimatta tästä ei ole juurikaan ollut apua, vaan suomalainen byrokratia toimii oman mallinsa, omien jäykkien pelisääntöjensä mukaan. Halua löytää joustavia ratkaisuja ei ole juuri ollut.

Kauniaisten kaupunki on palkannut projektityöntekijäksi ukrainalaistaustaisen henkilön, joka on asunut Suomessa jo vuosia. Tätä kautta kaupunki on voinut edesauttaa työtehtävien ja työnantajien kohtaamista ukrainalaisten suuntaan. Hän on toiminut myös tukihenkilönä viranomaisasioinnissa, mutta hänenkin viestinsä on suomalaisen byrokratian kankeus.

” Halua löytää joustavia ratkaisuja ei ole juuri ollut.

Nyt olisi nopea tarve uudistaa toimintatapoja ja edesauttaa työhaluisten ja avointen työpaikkojen kohtaamista. Tämä edellyttää pikaisia lainsäädäntömuutoksia, mutta ennen kaikkea suomalaisen yhteiskunnan asennemuutosta. Sen sijaan, että keskitytään sääntökirjaan ja keksimään syitä, miksi asioita ei voi tehdä, tulee asenteen olla ratkaisukeskeinen.

Ukrainalaisten ja muidenkin pakolaisten työllistäminen on sekä suomalaisen yhteiskunnan että pakolaisten etu ja sen mahdollistaminen tulee asettaa yhdeksi hallinnon ykkösprioriteetiksi.

Christoffer Masar

kaupunginjohtaja

Ulla Palmroos

henkilöstöjohtaja

Kauniaisten kaupunki

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.